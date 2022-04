Transferencia por error: cómo quisieron estafar a una mendocina por Facebook

Una mendocina necesitaba vender su moto y decidió publicarla a través de diversas páginas web. Sin embargo, al notar que necesitaba un impulso, posteó fotos en Market Place de Facebook. Allí comenzó el drama.

Este martes, una joven de Las Heras decidió vender una moto y, para ello, la publicó en distintas páginas de compra y venta de rodados. Como notó que no recibía mucha interacción, decidió ir un paso más allá y, por consejo de su pareja, el jueves la publicó en Facebook. En cuestión de horas, un hombre se puso en contacto con ella.

"Me contactó por WhatsApp y me dijo que estaba interesado, que no era de la provincia pero que iba a señarla y, en unos días, la pasaba a buscar. Al principio no noté nada raro, al contrario, estaba contenta porque la estaba por vender", dijo la joven a MDZ.

Tras la conversación inicial, el hombre que había afirmado ser de San Luis le pidió los datos bancarios para hacerle una transferencia de 100 mil pesos, el 50% del valor de la moto. Al enviarle esa información, la estafa comenzó: "Por favor, te envié 1 millón de pesos por error, por favor ayudame, son mis ahorros", le dijo el hombre a la joven mendocina.

Los mensajes que pretendían convencer a la joven.

Automáticamente, la conversación que en un primer momento era textual, se transformó en envíos de audios que remarcaban la "desesperación del error". La joven lasherina comenzó a ponerse muy nerviosa porque el hombre la presionaba para que le enviara datos bancarios así solucionaba el problema.

"Por favor hay llame y me pidieron el número de la titular. Nos van a bloquear las cuentas por favor. Por favor dame una respuesta son todos mis ahorros. Por favor si no voy a tener que entregar su número", le escribió textualmente el estafador.

La mendocina explicó que el hombre le solicitaba contantemente "los datos del titular de la cuenta y el número de celular". Luego, le envió un comprobante de transferencia falso, pero que a simple vista se veía real. "Cuando quise acceder a mi cuenta bancaria, me decía que estaba bloqueada por varios intentos erróneos de ingreso. Me volví loca porque pensé que habían logrado entrar a mi home banking y robarme dinero, pero no podía comprobar si eso había pasado", explicó la joven.

El comprobante tenía todos los datos de la joven.

Aunque parecía que la estafa había finalizado, aún les quedaba algo: llevarse el dinero. Por este motivo, minutos más tarde recibió otro llamado, esta vez del "supuesto banco".

Con un número típico de call center, le explicaron que necesitaban los datos de la titular de la cuenta bancaria. "Por supuesto que no se los di, pero insistieron un rato largo y hasta pidieron la clave para arreglar mi home banking. Como vieron que no iba a ceder, porque me había dado cuenta de que era una estafa, me dijeron que fuera a la entidad bancaria para hacer el reclamo y me cortaron la llamada".

Engaño cibernético

La joven lasherina no cayó en la estafa, pero desde el inicio de la pandemia, comenzaron a viralizarse otros casos en San Juan y Córdoba. La modalidad es siempre la misma, tratar de sacar información personal.

Según Fortinet Threat Intelligence Insider Latin America, una herramienta que releva los ciberataques a nivel global, en 2019 se registraron 1.590 millones de ataques, es decir, 4,4 millones de intentos diarios. En este contexto, Argentina no se queda atrás: otro reporte de Fortinet remarca que el país sufrió más de 124 millones de intentos de ciberataques durante el primer trimestre de 2021.

En casos similares es importante mantenerse en calma y, por ningún motivo, entregar los datos solicitados. Luego es fundamental contactarse con la entidad bancaria, a través del número oficial que aparece en su página y contar lo sucedido. Por su parte, en caso de caer en la estafa y perder dinero, realizar la denuncia en la comisaría más cercana o a través del Ministerio Público Fiscal.