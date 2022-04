En detalle: cómo se investigó y condenó a perpetua al abogado Rubén Carrazzone por el femicidio de su mujer

No es la primera vez que en Argentina se hace un juicio por un crimen, aún sin cuerpo. Ya había ocurrido cuando en 2018 un tribunal condenó a Daniel Lagostena a 22 años de prisión por el asesinato de su pareja, Erica Soriano, en el 2010. Para entonces no existía la figura de femicidio, sino hubiese obtenido perpetua. Pero este caso de Rubén Carrazzone es el primero en el que la justicia federal investigó, juntó pruebas, procesó, elevó a juicio y finalmente condenó, a pesar de que el cadáver nunca fue hallado.

El 23 de febrero pasado el Tribunal Oral Federal 2 de La Plata, integrado por los jueces Alejandro Esmoris, Nelson Jarabo y Fernando Canero, condenó al abogado Rubén Carrazzone a la pena de prisión perpetua por los delitos de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido mediando violencia de género, en concurso real con el delito de falsa denuncia. Este 27 de abril se conocerán los fundamentos del fallo.

La sentencia se dio tras el pedido del fiscal Hernán Schapiro, en colaboración con la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, y de la querella, en el juicio que inició el 31 de marzo del año pasado.

El imputado antes de escuchar el veredicto, en sus últimas palabras esbozó frente al Tribunal: "Quienes tenían la obligación de esclarecer lo que aquí paso, han venido a poner más oscuridad de la que había. Stella está desaparecida".

Stella Maris Sequeira y el abogado Rubén Carrazzone mantenían una relación de pareja estable y convivencia desde 2005. Desde el 29 de diciembre de 2016, un día antes del cumpleaños de la mujer, tuvieron una discusión por la tarde y no se supo más de ella. La justicia considera que su femicidio ocurrió entre las 16.45 del 29 y las 11.30 del día siguiente, si bien la víctima continúa desaparecida.

El 1 de enero de 2017, a las 4.50, Carrazzone denunció la desaparición de Stella en la Comisaría 5ta de Ezeiza y durante esa tarde brindó la versión de un secuestro extorsivo ante la Dirección Departamental de Investigaciones de Lomas de Zamora. El 3 de enero de ese año repitió lo mismo ante la Fiscalía Federal N°1 de ese distrito. Señaló que los supuestos captores reclamaban un rescate de 80 mil dólares.

La justicia corroboró que esas denuncias fueron intentos de desviar el curso de las eventuales investigaciones acerca del paradero de Stella", pero "lo cierto y acreditado" es que "la víctima murió de manera violenta por Carrazzone", entendió la fiscalía al solicitar la pena de prisión perpetua para el acusado, señalado autor del homicidio de su pareja, agravado por haber sido cometido mediando violencia de género y por el vínculo, en concurso real con el delito de falsa denuncia, dado que el sospechoso denunció la ausencia de la mujer como parte de un secuestro extorsivo

Para entender el caso hay que remitirse a su origen y a la instrucción del expediente desde fines de 2016. Para ello el fiscal federal Leonel Gómez Barbella, que por entonces trabajaba en la fiscalía de Lomas de Zamora, desanda en MDZ el curso de la investigación que finalmente llevó tiempo después a la condena a perpetua del abogado.

-¿Es la primera vez que se juzga un femicidio en el fuero federal? Por qué?

-Sí, se logró una condena en la justicia federal, a pesar de que esta clase de delito es ajena al fuero, pertenece a lo que se conoce como fuero ordinario. Pero se juzgó y condenó en federal ya que inició como un secuestro extorsivo y también hubo un encubrimiento. Rubén Carrazzone, el imputado que fue condenado denunció que habían secuestrado a Stella Maris Sequeira, que por entonces era la mujer, y que a cambio de la liberación le pedían pago rescate. En la fiscalía 1 de Lomas de Zamora ingresó así y por eso se mantuvo en el fuero federal, por una cuestión de economía procesal, para no demorar en la investigación y porque se descubrió el encubrimiento de un cómplice del abogado. Más allá que el cuerpo de Sequeira nunca apareció hasta hoy, no podíamos demorar en un pedido de competencia. La denuncia de él hizo que lleguemos a otro imputado que terminó procesado por encubrimiento, porque entorpecía la administración de justicia. Era la persona que hizo el llamado extorsivo a Carrazzone obviamente armando por este.

-¿Cómo fue la instrucción teniendo en cuenta la ausencia del cadáver de Sequeira, teniendo en cuenta que usted dijo en su momento que ello “no resultaba ser un extremo que impida calificar este hecho como un femicidio? ¿Cómo se llega a esa hipótesis so pena de cometer un error?

-Yo estuve en la instrucción que perduró cerca de 14 meses hasta que pedimos la indagatoria y detención de Carrazzone. Después me tocó irme de la fiscalía. Hasta ese momento participé de la indagatoria también. Consideramos que no resultaba impedimento para tratarlo como femicidio por todo el resto de las pruebas que había si bien el cuerpo de Stella Maris no apareció, no era óbice por todas las probanzas en contra de Carrazzone; las declaraciones testimoniales que daban cuenta de la violencia de género que ejercía Carrazzone contra Stella Maris y muchas otras pruebas nos indicaban que estábamos en presencia de un femicidio. No era una condición sine qua non por todas otras pruebas. Amén de las pruebas, en un momento consideramos que había violencia física, verbal y también económica, porque había un trasfondo de dinero donde, según testigos, Sequeira le habría planteado una separación por una infidelidad marital y en ese marco una hipótesis era que por una cuestión económica él no quería que se produzca la separación.

-¿Cuándo sospecharon que la denuncia por la desaparición de su mujer era falsa?

-El caudal probatorio que había en la causa, fue luego de una ardua investigación. En un comienzo nos ayudó la Unidad Fiscal de Secuestros Extorsivos Y después sumamos a la UFEM (Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres) a cargo de la doctora Mariela Labbozzetta. Y fuimos construyendo los hechos en base a relatos y testimonios, donde al poco tiempo empezamos a ver esta hipótesis. Cuando pedimos la detención y declaración fue un año después. La causa empieza en enero de 2017 y la indagatoria se produce en marzo de 2018. No obstante, al poco tiempo de iniciar el proceso ya empezamos a sospechar que se trataba de una denuncia falsa para desviar o encubrir el hecho primigenio que era el femicidio. Me gustaría agregar que fue fundamental el rol de la querella de la hija de Stella Maris, a cargo de la doctora Raquel Hermida. La querella mostró y desarrolló una actividad pro activa colocándose a la par de la fiscalía en torno a la sugerencia de medidas o propuestas de elementos probatorios tendientes a la búsqueda de la verdad.

-Carrazzone dijo que el juicio al que fue sometido "es una burda, vil e inmunda comedia". ¿Cuál es su opinión después de la investigación que realizó ? El abogado defensor lo culpó a usted y al juez federal de Lomas de Zamora Alberto Santamarina de negarse a investigar otras pistas que podrían haber conducido a esclarecer lo ocurrido. ¿Esto es así?

-Respecto a estas dos preguntas no tengo mucho para decir ya que responde a una actitud defensiva, pero el juez en su momento avaló todo lo actuado. Luego la Cámara Federal de La plata y la Cámara de Casación, a tal punto que terminó siendo condenado en el TOF de La Plata. El fiscal Gómez Barbella. /Gentileza Diario de La Pampa.

-Usted pidió la detención con fines de indagatoria mientras investigaba los hechos. ¿Qué piensa sobre las prisiones preventivas y cuando pedirlas?

-En el caso de Carrazzone pedimos la detención ya que había peligro de fuga y entorpecimiento, peligros procesales. Más allá del hecho grave que se le endilgaba teniendo en cuenta que el cuerpo no había aparecido, podía efectuar maniobras para seguir escondiendo el cuerpo. Teníamos por dichos de testigos de que había tenido comportamientos y conductas agresivas y violentas para con testigos y con la víctima. Hubo serios indicios de que podía entorpecer la investigación, amén del delito y la expectativa de pena que era alta, pero bueno en materia de libertades no hay que tomarla en cuenta, sino los riesgos procesales; y en el caso concreto los había. En materia de prisiones preventivas, la regla es la libertad durante el proceso hasta no tener una sentencia firme que indique lo contrario, respecto a que toda persona es inocente hasta que por condena firme pase a cosa juzgada,. Pero en este caso los parámetros eran concretos.

-Hasta el último día se dijo inocente. ¿Fue un acting o está convencido? ¿Qué sintió usted cuando estuvo cara a cara con el imputado?

-No puedo opinar respecto a la estrategia defensiva. ¿Qué sentí cara a cara? Desde chiquito me dedico a esto. Entré a los 18 años como meritorio, hace 24 años que estoy en Tribunales, uno se va acostumbrando, va teniendo, como se dice, el cuero más duro. Lo tomé y lo tomo como una persona imputada de un hecho grave, gravísimo.

-¿Cómo ve a la Argentina en materia de femicidios? ¿Qué cree que falta aún porque las cifras no bajan, más accionar judicial preventivo o más políticas de género desde el Estado?.

-El Estado tiene que seguir avanzando en la implementación de políticas públicas, capacitaciones, prevención a la violencia contra la mujer, el colectivo LGTB+, la ley Micaela sobre la obligatoriedad que en los tres poderes del estado se dicte capacitación. Hay un alto nivel de femicidios en Argentina y hay que seguir aplicando políticas públicas, de concientización e información para reducir los índices. No podemos acostumbrarnos a escuchar casos de femicidio. Me parece aberrante.

En Argentina este año hubo una víctima de violencia de género cada 26 horas. Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022, hubo 81 femicidios, 3 trans/travesticidios y 5 femicidios vinculados de varones, según un nuevo informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”. Esto nos interpela como sociedad a un trabajo conjunto encaminado a terminar de una vez con este flagelo.