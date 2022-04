A un año de la desaparición de Abigail: "Mi hija estuvo tanto viva como muerta en un container"

Abigail Carniel lleva un año desaparecida y la causa no tiene detenidos ni avances. La última novedad fue el aumento de recompensa a dos millones de pesos para quien aporte datos de ella. Sin embargo, Verónica Carniel, la madre, sabe en su interior que nadie va a hablar, aunque muchos saben qué le pasó a su hija. Un año sin respuestas y bajo una sospecha incomprobable por el momento: "Mi hija estuvo tanto viva como muerta en un container".

Verónica lleva meses esperando conocer qué le pasó a su hija. Tiene sospechas, pero nada concreto. Lo que sí sabe, en carne propia, es sentir el dolor de la incertidumbre, hacer un duelo diario y vivir la injusticia. Para ella, estos días han sido muy difíciles, al igual que cada momento de este año.

"Hoy es un día bastante triste, pero hay que seguir, lamentablemente. No te para la cabeza, pensás todo el tiempo, parece que hubiesen pasado años. Pero a un año, no hemos tenido novedades del caso, nada nuevo, nada de nada", cuenta con lamentos Verónica a MDZ.

Verónica Carniel lleva una lucha incesante para dar con su hija.

El 25 de marzo pasado, el Ministerio de Seguridad de la Nación elevó a dos millones de pesos la recompensa para quien pueda aportar información sobre el paradero de Abigail, quien fue vista por última vez el 15 abril de 2021, en Las Heras, Mendoza. En la Justicia provincial, la causa está caratulada como femicidio, con tres imputados, a punto de ser ser sobreseídos.

Esta medida (el aumento de la recompensa) fue solicitada oficialmente por el fiscal Carlos Torres, por la causa calificada como homicidio agravado por mediar violencia de género- femicidio-, en perjuicio de Abigail Carniel. Para su madre, esta medida ha sido positiva, y a la vez, trae desesperanza.

"El aumento de recompensa nos da un poquito de esperanza, pero igualmente no es mucha plata, porque la gente no va a querer hablar", dijo Verónica Carniel.

El último adiós

Según el relato, Abi era una chica muy rebelde, "no era una chica que se quedara acostada", le gustaba salir con sus amigos, como cualquier adolescente. "Pero con errores o sin errores, es mi hija y no dejo de extrañarla".

El 13 de abril de 2021 fue el último día que Verónica la vio. "Se fue a la escuela, me pidió algo de plata y me dijo: 'Después nos vemos, mamita'. Eso fue lo último que escuché de su voz". Luego, el último registro que se tuvo fue el 15 de abril, cuando bajó de un colectivo en una parada ubicada en la calle Boulogne Sur Mer, en la localidad de Las Heras, y nunca más se supo de ella.

Para la familia, Abigail fue entregada por alguien y "se la llevaron". "A mi hija le pasó algo, le hicieron algo o se la llevaron porque ella no era de irse así. Eso es seguro".

"Lo que llegó a oídos de nosotros es que a mi hija sí le hicieron daño y estuvo tanto viva como muerta en un container. Ellos pensaron que Abigail estaba sola, que no tenía familia, ni una madre que la iba a buscar. Cuando vieron que empezamos a movilizarnos por todos lados, la sacaron de ahí y la llevaron para otro lado. Ojalá supiera para dónde", relató Verónica. Se realizaron rastrillajes, con resultado negativo.

Además, agregó: "Abigail está en la provincia, está cerca. Si yo pudiera, levanto cada piedra para buscarla, pero no puedo porque no me dejan entrar al barrio, está lleno de narcos. Ya nos amenazaron con matarnos si entramos, nos tiraron ladrillos, por eso no podemos entrar".

Pese a esa situación, durante estos meses, Verónica junto a su hermana y otros familiares realizaron rastrillajes por su cuenta, con las herramientas que tenían. El objetivo era encontrar pistas sobre Abigail.

"Hacer rastrillajes sola es muy duro y triste porque quería encontrarla, pero a la vez no quería encontrarla de esta forma. La Justicia jamás nos ayudó en nada, ni hace nada por buscarla o encontrar a Abigail. Están todos sentados en sus escritorios, cómodos, y mi hija está desparecida hace un año".

"Los adolescentes no importan"

Durante 2021, otra desaparición impactó al país: la búsqueda de Guadalupe Lucero, una niña de 5 años, en la provincia de San Luis. En ese momento, Abigail llevaba tan solo unos meses desaparecida pero "trataron los casos de manera distinta".

"Acá desde Mendoza mandaron bomberos, policías, drones a San Luis para ir a buscar a otra niña desaparecida y, al mismo tiempo, mi hija ya estaba desaparecida. Lo que cambia es que Abigail era una adolescente, que a veces consumía droga, pero era una chica más grande y encima de un barrio humilde".

En general, para Verónica, "los adolescentes no importan". "Tanto acá como en otros lugares de país los adolescentes no importan, porque para ellos se fueron de joda, porque son así. No les importan las pibas desaparecidas".