Una joven denunció que la pincharon y drogaron cuando bajaba del colectivo

Una joven de 22 años denunció que luego de bajar de un colectivo en la capital de La Rioja, un hombre la interceptó y le inyectó "una sustancia" en el cuerpo. La mujer, que se dirigía a cursar el profesorado de biología, tuvo que ser internada.

El hecho sucedió el jueves y se viralizó ese mismo día a través de las redes sociales. Nora Rodríguez, rectora del profesorado de Pedro Ignacio de Castro Barros, envió un audio y alertó a colegas sobre lo que había sucedido. "Lo que vivimos fue terrible", manifestó la mujer.

En tanto, la joven de 22 años realizó la denuncia en la comisaría séptima y en la Unidad de Trata de Personas de La Rioja. En la misma, explicó que el ataque se produjo cuando estaba por bajar del colectivo.

"Sentí un pinchazo en el brazo y le pregunté con qué me pinchó, y el me contesta 'con nada'", dijo la joven. Sin embargo, a los pocos minutos comenzó a sentir que el estómago "se revolvía".

"Después mi cuerpo se ponía todo duro", señaló la joven. Desde que fue pinchada, la joven caminó rápidamente hasta el lugar en donde brindaban el profesorado y alcanzó a llegar antes de desmayarse. Allí, fue asistida por las autoridades del establecimiento.

"Llegó un momento que no podía ni respirar, por lo cual me llevaron al Fátima, donde me dicen que era un ataque de nervios o algo emocional", resaltó la joven y detalló que, posteriormente, fue trasladada al hospital Dr. Enrique Vera Barros. “Ahí me hacen un test de drogas y me da positivo. Ahora estoy bien, solo con dolor de cabeza”.

Finalmente, la joven admitió que no vio la cara de su atacante porque estaba "con barbijo y lentes negros".