Condenan a un asesor del papa Francisco y exobispo por abusos sexuales de seminaristas

Argentina dio un paso hacia el esclarecimiento de los muchos casos de abusos sexuales que involucran a sacerdotes de la Iglesia Católica en ese país.

Ahora, finalizó el juicio contra el exobispo Gustavo Oscar Zanchetta. Así es, pues, un tribunal de Salta, en el norte de Argentina, condenó a Zanchetta a 4 años y 6 meses de cárcel por abusar sexualmente de dos jóvenes seminaristas.

Tras la sentencia, los familiares de las víctimas revelaron que a pesar del veredicto, esperaban una condena más dura contra el que fuera un alto funcionario de la Iglesia.

Estela Mari, familiar de una de las víctimas, reveló a Euronews: "Estamos con una mezcla de sentimientos. Queríamos la pena máxima, estaba muy expectante por este día que por fin había llegado pero se hizo justicia en alguna forma, se le ha creído a las victimas y ha salido la verdad a la luz".

Se indicó que Zanchetta fue obispo de la diócesis de Nueva Orán (Salta) desde 2013 hasta su renuncia en 2017. Luego, viajó a España, donde el papa Francisco le nombró asesor para la gestión de patrimonio del Vaticano.

En 2019, el Vaticano comenzó a investigar a Zanchetta por abusos, y poco después la Justicia argentina recibió la primera denuncia en su contra. Javier Belda, abogado del exobispo, afirma que no están de acuerdo con el resultado.

"Evidemente respetamos las decisiones judiciales porque no puede ser de otro modo. Obviamente, no la compartimos, porque consideramos que no solo no hay pruebas, sino que los hechos no sucedieron", explica el abogado canónico.

"Los antiguos sacerdotes de la diócesis también denunciaron a Zanchetta por comportamiento inapropiado. Durante el juicio, el exobispo negó todas las acusaciones y dijo que tuvo una 'sana' y 'buena relación' con todos los seminaristas mientras estuvo al frente de la diócesis", cierra la agencia.

Euronews, Youtube.