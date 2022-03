Dolor: le robaron la mochila de oxígeno a una nena con parálisis cerebral

Un familia vive momentos angustiantes luego de ser asaltados en su vivienda ubicada en Córdoba. Los delincuentes se llevaron una mochila con el tubo de oxígeno de una nena de 12 años, quien es electrodependiente. Además, robaron una silla de ruedas que era de su madre.

El hecho ocurrió en una vivienda situada en el barrio Comercial, en Córdoba capital. La pequeña de 12 años tiene parálisis y vive con su madre, quien se encuentra en silla de ruedas, y su hermana de 22 años, que cuida de ambas.

"Nos entraron a robar por la noche y se llevaron la silla de ruedas de mi mamá y la mochila de oxígeno de mi hermanita”, contó Rocío Carrizo, en diálogo con Arriba Córdoba.

Rocío explicó que la mochila con tubo de oxígeno era fundamental para su hermana: sin ella no podía asistir al primer día de clases. Por suerte, la solidaridad llegó, aunque sea solo por un tiempo. "Una de las mamás del grupo de electrodependientes me prestó una mochila hasta que pueda conseguir otra".

Si bien la posibilidad de asistir a la escuela se produjo, necesitarán otra mochila. Para Rocío, la joven que cuida de su hermana y madre, los ladrones ingresaron a su vivienda para "hacer daño". "No creo que lo hayan hecho para dárselo a otra persona".

Aunque en casos similares la denuncia es fundamental, la joven contó que no le tomaron la denuncia porque "no hubo agresión" en el asalto. "Fui a la comisaría 18 de Villa El Libertador donde me dijeron que, como no hubo amenaza ni agresión, no me podían tomar la denuncia".

Finalmente, la joven remarcó: "Espero que la persona que lo hizo tome conciencia y vea que le hizo daño a una persona con parálisis cerebral".

Para colaborar con la familia, comunicarse al 3518507525.