Un niño de 12 años denunció que lo abusaron seis compañeros de la escuela

La Justicia de la provincia de Catamarca busca las pruebas correspondientes luego de que un niño de 12 años denunciara que fue abusado sexualmente por sus compañeros de la escuela.

De acuerdo a la investigación, el terrible episodio se produjo la semana pasada, cuando el niño de 12 años fue abordado en el baño de la escuela por seis compañeros que abusaron sexualmente de él. Tras la violación, el niño le comentó la terrible situación que había vivido en el establecimiento educativo, ubicado en la capital catamarqueña.

Según el relato del niño, los compañeros lo amenazaron con un cúter para que no hablara sobre la situación con los directivos escolares.

La mujer presentó la denuncia en la Fiscalía y se activó el protocolo de abuso. Además, se ordenó la asistencia a la víctima, quien padece graves problemas psicológicos e intentó quitarse la vida.

Por su parte, la madre denunció a través de las redes sociales que la Justicia de Catamarca no está actuando como debería y pidió ayuda para que el caso se difunda. "Mañana puede ser tu hijo o tu hija. Ayúdenme papis, que la Justicia actúe, que el fiscal proceda...". "Terrible delito, no travesura. Mi hijo no está loco, era más bueno que el agua... ayúdenme que esto no quede así", pidió desesperadamente la madre del menor.

En tanto, medios locales remarcan que el establecimiento educativo en donde ocurrió la violación en grupo adoptó una postura neutral frente a la grave situación.