Detuvieron a una mujer en Rivadavia acusada de abusar de su hija

Una mujer de 34 años fue detenida en el departamento de Rivadavia, Mendoza, acusada de abusar sexualmente de su hija de 10 años. La niña contó detalles de agresiones sexuales con penetración pero los estudios médicos no muestran lesiones físicas compatibles.

El caso se destapó luego de que la niña le contara a algunos familiares que era sometida a distintos tipos de agresiones sexuales por parte de su madre. Con detalles, la pequeña les relató que la madre había utilizado sus dedos, la había tocado y penetrado en varias ocasiones, cuando estaban solas.

Al conocer la situación, los familiares decidieron denunciar el caso en la Fiscalía del Este de Rivadavia y la causa quedó en manos de Carlos Giuliani. Con algunas pruebas reunidas, el fiscal ordenó la detención de la mujer, quien quedó imputada y alojada en la cárcel de mujeres por los delitos de "abuso sexual con acceso carnal en concurso con abuso sexual simple agravado por el vínculo y por la guarda".

Sin embargo, las pericias serán el factor clave para entender el caso. En estos momentos, los investigadores están esperando los resultados de psicólogos y psiquiátricos para conocer a la madre. Mientras tanto, su defensa solicitó que la mujer continúe la investigación bajo el beneficio de prisión domiciliaria.

Aunque la menor detalló cómo fue abusada, las pericias físicas no respaldan del todo el relato. En concreto, la niña cuenta detalles de agresiones sexuales con penetración pero los estudios médicos no muestran lesiones físicas compatibles. Por este motivo, los investigadores de Rivadavia se encuentran expectantes y, por el momento, no descartan ninguna hipótesis.