El crudo adiós de los compañeros de Emiliano, el trabajador asesinado al robarle una bici

Cuyoplacas está de luto tras la muerte de Emiliano Fernández, el joven de 37 años asesinado por Héctor Maravilla, un delincuente que le robó la bicicleta y huyó de la escena. A dos días de su crimen, compañeros escribieron unas palabras y remarcaron que se trata del dolor de "una muerte absurda".

"Como es de público conocimiento, los trabajadores y trabajadoras de Cuyoplacas ayer perdimos de manera injusta e inexplicable a un compañero, a uno de los nuestros", comenzaron relatando. Y agregaron: "A nosotros, como compañeros del 'Loquillo', nos queda el dolor de una muerte absurda".

El lunes, el "Loquillo", como ellos lo llamaban, intentaba llegar a la empresa en su bicicleta, tal como lo hacía todos los días. Sin embargo, a unos metros fue atacado por un delincuente que lo golpeó brutalmente con una piedra, lo tiró de su bicicleta y lo mató. Efectivos policiales se encontraron con la situación cuando se dirigían a la empresa Kaiser, que había alertado el ingreso del delincuente a sus instalaciones.

Emiliano permanecía tendido en el suelo, gravemente herido. Al arribar el Servicio de Emergencias Coordinado, fue trasladado al Hospital Central, donde minutos más tarde confirmaron su muerte.

Tras un corte y manifestación en el Acceso Norte, frente a Cuyoplacas, los compañeros también se expresaron en redes sociales. La carta publicada remarcaba el dolor, la bronca e indignación, pero también una serie de promesas.

"Nos queda la indignación que nos llevó a cortar la ruta. Nos quedan las promesas de las autoridades policiales, de aumentar su presencia en la zona. Nos queda la amargura de no haber tenido un día de duelo por un compañero. Pero, además, queda también una familia que necesita apoyo y orientación ante el impacto de la tragedia", resaltaron.

Por su parte, confirmaron que los delegados de la empresa están en contacto con la familia de Emiliano Fernández y los comenzaron a asesorar sobre los trámites de sepelio y seguros correspondientes. Además, se ofrecieron a "encausar cualquier iniciativa que propongan nuestros compañeros para ayudar a la familia".

El dolor social

Cientos de mendocinos y argentinos se conmocionaron al conocer sobre la trágica muerte del joven en Las Heras. A través de las redes sociales, manifestaron su bronca y desilusión por la ola de delincuencia y crímenes que vive la provincia.

"Mucho dolor, mucha impotencia, fuiste una gran persona. Siempre te voy a recordar cómo ese loquito inocente, que no tenía maldad. Quizás esté lugar no era para vos. Perdón por no ir a despedirte, no me dio el corazón. Solo espero que la justicia haga lo que realmente tiene que hacer", escribió Diego Mendoza.

De la misma manera, otros usuarios apuntaron contra la inseguridad que no tiene límites. "Cuánto dolor e impotencia. Te arrebatan tus pertenencias, hasta la vida y no cambia la delincuencia. No podes salir a tomar el micro. Deben cambiar las leyes y la Justicia debe actuar y protegernos. Deben abordar los problemas desde niños, trabajar con los padres la educación de sus hijos. Todo empieza en la casa". Emiliano vivía con su madre y su hermano y era sostén de familia.

El caso de Emiliano generó que, personas que no está acostumbradas a reaccionar, lo hicieran. Esta situación se vivió en el corte y manifestación del Acceso Norte en el que, pese a que habían largas demoras, la mayoría de los conductores apoyaba la medida tocando bocina o gritando por pedido de Justicia. "Hay que matarlo a ese hijo de p... que lo mató. La Justicia no hace nada", fue uno de los comentarios que se llevó el aplauso de la mayoría.

"Generalmente no soy de comentar, leo las publicaciones y a veces pongo un me gusta, me importa o me entristece, pero en este caso y viendo las imágenes en la tele no pude contener mis lagrimas. Mi calentura por ese miserable, esa calaña humana. Sentí mucha indignación", expresó Gabriel Sanfurgo.

"Mis condolencias a todo el pueblo de Mendoza que siente la misma bronca que yo, que siente que están libres los delincuentes y nosotros no podemos hacer nada. Los dejan libres y a nosotros desprotegidos. Que descanse en paz Emiliano, representante de un trabajador mendocino asesinado por ir a cumplir con su trabajo, como cualquiera de nosotros. Lo siento mucho".