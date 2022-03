La fuerte denuncia del padre de Tehuel, a un año de su desaparición

Tehuel De la Torre salió el 11 de marzo de 2021 de su casa en San Vicente para ir hasta el barrio La Esperanza de Alejandro Korn. Desde ese momento, su rastro se perdió. Ese mismo día, su papá se comunicó con él, pero a través de WhatsApp: le envió un chiste, pero nunca le contestó. El día 12, la novia llamó al padre de Tehuel y le contó que se había ido a una entrevista de trabajo y nunca volvió.

Andrés de la Torre, el padre del joven desaparecido, tiene 11 hijos y cuidó a Tehuel y, a su hermana gemela Ailén, desde que tenían dos años porque su madre los abandonó. Pese a esa situación vivieron una vida feliz.

El hombre era remisero y, desde que desapareció su hijo, la vida no es buena. "Hay días que no tengo ganas de hacer nada", dijo el hombre a Infobae. "Estoy enojado. Estoy enojado con el sistema, con el Poder Judicial, con el desempeño de la Policía, con todos", agregó.

Hasta el 9 de noviembre, el caso se investigaba como averiguación de paradero y la recompensa por información era de 4 millones de pesos, sin embargo, la carátula se cambió por "homicidio agravado por odio de género". A un año de su desaparición, la Justicia aumentó el dinero a cambio de datos: se trata de 5 millones de pesos.

La resolución que expresa el incremento de la recompensa ofrecida.

Pese a esa situación, el hombre realizó una fuerte denuncia. "A Tehuel siempre lo buscaron muerto cuando hay más de un indicio de que podría haber sido víctima de una red de trata", expresó Andrés.

El hombre explicó que la investigación es lenta, los rastrillajes estuvieron mal hechos y que la Justicia se mueve porque él los empuja y mete presión. Además, la alerta naranja de búsqueda la "sacaron tres meses después de su desaparición". "Deberían haberlo hecho a la semana".

Dinero y búsqueda

Andrés está convencido que su hijo es víctima de una red de trata, por este motivo afirma que "si tuviera dinero, él mismo encabezaría una búsqueda". "Tehuel tiene que aparecer sí o sí, no voy a claudicar en la búsqueda, yo no pierdo la esperanza de que esté con vida. La fiscal sabrá más de leyes, pero de calle no".

En relación a la mancha de sangre del joven trans hallada en la vivienda de Luis Alberto Ramos, uno de los dos imputados, su papá sostiene que puede haber sido producto de un golpe para reducirlo, pero no evidencia de que le hayan quitado la vida.

El hombre recuerda a su hijo como "un amor". "Siempre bien predispuesto, siempre sonriendo. Nunca tenía un día malo. Jamás imaginé que a uno de mis hijos podía pasarle algo así".