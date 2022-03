Habló Karina, la mujer que atropelló a su propia hija: "No fue una imprudencia"

Karina Olea vivió una trágica situación: el pasado miércoles atropelló a su hija de 6 años. Pese a ese terrible accidente, muchas personas cuestionaron el episodio y opinaron que se trató de "una imprudencia". En este contexto, la mujer hizo un fuerte descargo en redes sociales.

La niña de 6 años era Milagros Rodríguez y murió en la puerta de su casa en Caleta Olivia, Santa Cruz. Su mamá, Karina (32), había había estacionado su vehículo en la intersección de las calles David Jeweitt y Barrancas, en el barrio Rotary 23 de la ciudad, sobre un sitio que estaba en pendiente. Sin embargo, para mantener el auto en el lugar, colocó una piedra ya que no funcionaba el freno de mano.

La trágica escena comenzó cuando quiso sacar el auto del lugar y, al quitar la piedra, el vehículo se fue directo sobre la pequeña, la atropelló y arrastró por 15 metros. Cuando se conoció la noticia, muchas personas cuestionaron el episodio y arremetieron contra la madre, a quien consideraron que "era una imprudente".

Frente a este contexto, la mujer realizó un fuerte descargo en su página de Facebook y dijo: "Siempre va a ver gente que va a hablar con malas intenciones no fue una imprudencia fue un accidente que se llevó mi primer hijita la que tanto espere con tanto amor". En tanto, explicó que su hija no estaba sola y afirmó que "mil veces pensó que pudo haber hecho otra cosa ese día para no terminar en esa tragedia".

Tras el trágico accidente, tanto la madre como la pequeña fueron asistidas por una mujer, quien las llevó con su vehículo hasta el Hospital Zonal, en Santa Cruz, a unas 20 cuadras del lugar. Olea ingresó en shock con su hija en brazos, pidiendo auxilio a los gritos.

La madre sufrió lesiones leves y recibió atención de urgencia en el área de obstetricia ya que está embarazada, mientras que la nena ingresó al centro de salud con un paro cardiorrespiratorio por las heridas sufridas. Pese a que le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar básica y avanzada con drogas, finalmente falleció.

"Yo a mi hija la amaba muchísimo, siempre fue una niña muy feliz pero muy feliz y super amada su forma de ser y su sonrisa lo reflejo siempre mi amor. Hoy nos encontramos destrozados, mi familia entera, mi amor su papá, su hermanito, mi mamá y hermanos sufren inmensamente", expresó Karina en Facebook.

Por último, la mujer expresó: "Solo pido respeto. Hacía nosotros. Solo eso".