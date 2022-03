Sobreseyeron al director y a la docente de una escuela de Las Heras acusados de abuso

Tanto el director como la docente de la escuela primaria Juan Gregorio Las Heras fueron detenidos en junio del año pasado, luego de que la mamá de un nene de segundo grado los denunciara por abuso sexual. Tras pasar por la cárcel, los sobreseyeron.

Este miércoles, la Justicia dejó en libertad al director y la docente de ese establecimiento educativo ya que, el hecho que se denunciaba no existió. En concreto, cuando se realizó la Cámara Gesell se develó que la madre de niño y el menor padecen patologías mentales.

Aunque se comprobó que el director y la docente son inocentes, la escuela ya había advertido una compleja relación entre la madre y su hijo. Incluso destacaron que el niño de 7 años tenía comportamientos que llamaban la atención y radicaron la denuncia, pero el organismo competente de la Dirección General de Escuelas no actuó como tendría que haberlo hecho.

Valeria Mopardo, la docente que había sido acusada como entregadora, explicó: "Yo voy a la fiscalía a las 7 de la tarde del 29 de mayo y cuando estoy dando mi testimonio viene un ayudante fiscal y me dice que yo también quedo detenida porque a mí me nombra como entregadora", dijo a Canal 9.

"Tuve mucho temor, desde ese momento empecé a llorar hasta que llegué a mi casa, a los ocho días en los que estuve en un calabozo, me llamaban la violina", expresó.

La educadora relató los terribles momentos que vivió en el calabozo. "Estaba encerrada, dormía en el piso con una frazada, ocho días sin bañarme, mi familia me llevaba la comida, no los podía ver o los veía dos minutitos, fue muy duro. Me llenó por momentos de mucha ira".

Mopardo afirmó que apenas realizaron la denuncia, "a los 10 minutos" estaban presos. Además, indicó que el director, Luis, "estuvo más tiempo y sí fue al penal".

El falso abuso

La madre del menor denunció que el director había abusado a su hijo tras encerrarlo en su oficina. Minutos antes, el alumno había sido retirado del aula y llevado hasta la dirección por la maestra.

El caso causó alboroto entre los padres de la escuela Juan Gregorio Las Heras e incluso el resto del equipo docente no podía creer lo que sucedía.