Separados y con comida de sus madres: así pasan los días los abusadores de Palermo

Diez días pasaron del aberrante hecho ocurrido en Palermo. Desde ese día, los seis jóvenes están detenidos por abusar en grupo a una joven de 20 años. Hace algunos días, entregaron su ropa para realizarle las pericias correspondientes, las cuales indicaron que todos tenían restos de semen en sus prendas. Sin embargo, al dar su ropa, no tenían qué ponerse. Por este motivo, les dieron lo que había: mamelucos blancos.

Seis comisarías para seis detenidos. El objetivo: que no estén en contacto entre ellos para que no unifiquen su discurso. Algunos lloran desconsoladamente, otros deciden permanecer en silencio, pero los seis reciben visitas de su familia. Lo primero que pidieron fue ropa, después libros. Ahora, con comida que le acercan sus madres, los jóvenes comenzaron a alimentarse ya que, durante los primeros días no querían hacerlo porque "no tenían voluntad".

Las próximas horas son clave: el 15 de marzo vence el plazo que tiene el juez Marcos Fernández para establecer si les cabe la prisión preventiva a Ignacio Retondo, Ángel Ramos, Steven Cuzzoni, Lautaro Ciongo, Tomás Domínguez y Franco Lykan. Por este motivo, los jóvenes tienen esperanza de ser liberados. De todas maneras, algo repiten en la celda: que son inocentes.

Hay dos que están más angustiados y "lloran todo el día": Tomás Domínguez y Alexis Steven Cuzzoni. De hecho, Domínguez usa su tiempo para preparar su declaración e incluso, según dio a conocer Infobae, revelará que padece una enfermedad, que planea usar para su defensa.

Por su parte, Lautaro Ciongo Pasotti, el dueño del auto blanco en donde se produjo el abuso es el que se muestra más enojado. Según fuentes cercanas, maldice todo el tiempo el día que decidió salir con sus amigos. En tanto, Ángel Ramos es el más silencioso de todos.

Finalmente, los seis detenidos entregaron las contraseñas de sus redes sociales a sus familiares y pidieron que borren el contenido de las mismas.

Testigo clave

Por su parte, en las últimas horas una testigo declaró que en el "after" donde la chica conoció a sus abusadores, el grupo de imputados hacía circular un trago mezclado con pastillas de "meta".

La misma fuente contó que la joven estuvo con el grupo de los seis imputados en el "Ro Tecno Bar". Lo relevante de esta mujer es que afirmó que el grupo de abusadores circulaba en el bar con un vaso con una bebida a la que le pusieron "algo" y, cuando le preguntaron por precisiones, dijo que era un trago "con meta", en referencia a metanfetaminas.

La testigo no pudo de todas maneras precisar si la víctima del abuso consumió de ese vaso, aunque sí ratificó que los imputados circulaban con esa bebida. Además, afirmó que conocía a los seis acusados porque ella, que trabaja en la barra de un bar de la zona, es amiga de una exnovia de Thomas Fabián Domínguez (21).

Según las fuentes, explicó que hay como dos grupos que se conocen entre sí, por un lado Domínguez y Steven Alexis Cuzzoni (20), y por el otro Lautaro Dante Ciongo Pasotti (24), Ángel Pascual Ramos (23), Franco Jesús Lykan (24) e Ignacio Retondo (22). Sobre estos últimos cuatro, dijo que eran "gente muy violenta que abusa del alcohol y de las drogas" y que "siempre andan juntos y llevan una guitarra", según confiaron las fuentes.