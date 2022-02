El curioso mensaje de la víctima para la madre del ladrón

Una mujer fue víctima de un intento de robo y tras golpear al ladrón le escribió un curioso mensaje en las redes sociales a la madre a la que le ofrecía pagarle los remedios por las lesiones que recibió su hijo. El joven fue golpeado con un fierro en la cabeza.

El hecho ocurrió en Orán, Salta cuando en la madrugada del viernes una mujer que se dirigía a su trabajo en el barrio 9 de Julio cuando un ladrón intentó tirarla de la moto. La mujer logró esquivarlo y con un fierro lo golpeó en la cabeza.

El delincuentes escapó mientras que la víctima relató lo sucedido en las redes sociales y le envió un curioso mensaje a la madre del joven.

El mensaje fue publicado en las redes sociales de la mujer

"Querida mamá del ladrón que me quiso voltear de la moto a las 5:30 en la esquina de la Policía del barrio 9 de Julio. Si necesitás para los remedios ya que le rompí la cabeza con un fierro buscame y te lo daré, así te educo a vos también. Es una vergüenza, yo me levanto a las 5 de la mañana para venir a trabajar hoy en medio de la tormenta, con el agua hasta la cintura. Mamá mandalo a trabajar no a robar, así como voy a trabajar yo"