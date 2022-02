Recibió un crédito del Procrear, le hackearon el mail y le robaron todo

Florencia Márquez es docente y vive en Aluminé, Neuquén. Junto a su pareja resultó beneficiada con un crédito dentro del programa Procrear para construir su propia vivienda, pero tuvo una trágica jornada. El dinero fue depositado en su cuenta bancaria pero le hackearon el mail y le robaron todo.

La maniobra no pasó desapercibida por Márquez: a su celular comenzaron a llegar una serie de transferencias que se estaban realizando desde su cuenta, pero ella se encontraba en una reunión laboral. "En vivo y en directo pude ver cómo me sacaban la plata, fueron un total de siete transferencias seguidas con diferencias de monto y ahí me sacaron todo el dinero que me quedaba, una parte la pude rescatar", explicó a medios de Neuquén.

En concreto, se trató de un robo de 723 mil pesos que se llevó a cabo a través de diversas cuentas de Mercado Pago. Para la víctima de semejante estafa, el dinero fue "a parar a cuentas que pueden ser falsas".

En este sentido, dos emails le avisaron que su cuenta del correo electrónico estaba siendo utilizada por otros dispositivos no reconocidos, desde Argentina y Colombia. Así pudo advertir que la maniobra había comenzado con el hackeo de su email.

Márquez realizó la denuncia en la entidad bancaria, la Justicia y Defensa al Consumidor, pero no tuvo muchas respuestas. "Desde el bancos nos respondieron que no se hacen responsables porque las transferencias se realizaron a través de canales míos (su cuenta) pero bueno, igual fueron vulnerados", explicó la mujer.

Por su parte, un empleado le indicó que las cuentas de correo de Hotmail son vulnerables a ingresos no autorizados. "Si saben que es así, ¿por qué no advierten antes?", manifestó la víctima del hackeo.

Pese al terrible robo del crédito de Procrear, la mujer junto a su pareja continuará con el proyecto de construir su casa con el dinero que logró rescatar. "A pesar de todo lo que pasó, nosotros decidimos continuar con el crédito porque así y todo es la forma que tenemos para tener nuestra casa".