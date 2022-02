Diez meses sin rastros de Abigail Carniel: "Necesitaban un corderito y fue ella"

Abigail Carniel lleva diez meses desaparecida y su causa no tiene detenidos ni avances. Su mamá tiene una hipótesis: Abigail fue asesinada por una disputa de drogas.

"Había que limpiar una chanchada. Necesitaban un corderito y fue ella", dijo Verónica Carniel, la madre de la joven a TN.

Abigail fue vista por última vez el 15 de abril pasado, cuando bajó de un colectivo en una parada ubicada en la calle Boulogne Sur Mer, del barrio Sargento Cabral, y nunca más se supo de ella. Pese a que se inició una investigación y hubo imputados, a diez meses de su desaparición no hay avances ni detenidos en la causa.

Para Verónica Carniel, su hija fue asesinada. "Nos llegó a nuestro oídos que presuntamente la asesinó este 'Chupetín' porque parece que faltó una droga, había que entregar a alguien y se la agarraron con mi hija".

De la misma manera, para los investigadores se trató de un femicidio y, al inicio, tuvo tres detenidos. Sin embargo, ninguno de ellos sigue preso por esta causa.

Matías Díaz Verón, de 42 años, apodado como "Fido", Cayetano Chumacero (42), conocido como "Tito" y Martín Márquez (36), el "Chupetín" fueron imputados por la Justicia. El primero, fue señalado como líder narco con dominio en el departamento de Las Heras y quedó detenido por lavado de dinero.

Por su parte, "Chupetín" volvió al penal en el mes de diciembre por amenazas y violencia de género contra su expareja, quien es una testigo clave en la causa de la desaparición de Abigail Carniel. En tanto, "Tito" Chumacero, identificado por la familia como el entregador, también quedó libre por falta de pruebas, aunque se mantiene en la cárcel como acusado por un expediente en la Justicia Federal.

Verónica afirma que en el barrio Sargento Cabral, muchos tienen información, pero "callan por miedo o complicidad". "El 70% sabe qué pasó con mi hija, qué le hicieron; y, un 10% directamente sabe dónde está". Sin embargo, "tienen amenazado a todo el barrio".

En relación a la causa, Verónica Carniel explicó que "la causa sigue igual". "Toman declaraciones que no llegan a nada. Testimoniales que dicen 'yo escuché esto' o 'a mí me dijeron aquello', pero nada concreto".

"A mi hija no la buscan. El último rastrillaje fue hace unas tres semanas y no estuvo bien programado. Fue en el área donde supuestamente desaparece mi hija, pero no se excavó. Nosotros estuvimos haciendo pozos, pero es imposible sin una máquina", dijo Verónica.