Habló la madre de El Champol: "Mi hijo nunca mataría a un niño"

La madre del Mario "El Champol" Morales, el principal sospechoso del crimen de Thiago el nene de 5 años asesinado en Mendoza, habló sobre el caso y denunció que recibe amenazas por parte de la familia de la víctima.

Estela Flores Esquivel en un diálogo con Mdz aseguró que atraviesa un "shock emocional" por lo ocurrido el sábado 19 de febrero cuando el pequeño Thiago Melchori recibió un disparo fatal en su casa de Guaymallén. La bala impactó en el pecho del niño y le causó la muerte casi en el acto.

Momentos después El Champol fue detenido cuando intentaba escapar a gran velocidad en una camioneta junto a su pareja. El joven de 23 años y con un amplio prontuario fue imputado por homicidio y alojado en la penitenciaría.

Si bien varios presos grabaron videos donde lo amenazan y aseguran que lo "están esperando", su madre asegura que su hijo no tiene miedo.

"No le importan las amenazas que le hacen los otros presos. Le preocupan las amenazan que me hacen a mi o a mis hijos más chicos por parte de la familia de Thiago. Todos los días recibo amenazas y mis hijos tienen miedo de ir a la escuela", dijo Estela mostrando casa uno de los repudiables mensajes que recibe.

Algunas de las amenazas que recibe Estela

La mujer teme por su vida y la de sus hijos menores

En relación al crimen, Estela no trata de defender a su hijo y sostiene que "soy su madre, pero él es grande y vivía con su mujer a una cuadra de la casa de Thiago. No sé qué pasó esa noche y no sé por qué el padre del nene me nombra a mi todo el tiempo". De todas maneras, la mujer aseguró que "hay muchas versiones de lo que pasó, pero mi hijo no asesinaría a un niño".

"Es una desgracia lo que pasó. Me pondría igual que la madre del nene si perdiera a un hijo, pero ahora solamente la Justicia se va a encargar de él", agregó y sostuvo "lo único que quiero es que la familia de Thiago diga la verdad, cómo fueron las cosas".