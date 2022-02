Habló la mamá de Chiara: "En unos días me voy a cruzar con el asesino de mi hija"

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe anuló la sentencia que condenaba a 21 años y 6 meses de prisión a Manuel Mansilla por el femicidio de su novia, la joven santafesina Chiara Páez, y ordenó que sea nuevamente juzgado por un tribunal de la Justicia de Menores. Su crimen dio nacimiento al movimiento “Ni Una Menos”.

"Creo que todo el país debe saber semejante horror de fallo después de todas las atrocidades que hicieron con Chiari. En unos días me voy a cruzar con el asesino de mi hija. Se habla de 'tentativa de' pero, ¿a qué llaman intento de?... Si Chiari está muerta, no vive conmigo, no está con nosotros'", expresó Verónica Camargo, la madre de Chiara a MDZ.

El 9 de mayo de 2015, Chiara Páez (14) le dijo a su madre que iba a la casa de su novio, Manuel Mansilla (17), y que regresaría a la 1.30. Los minutos comenzaron a pasar la hora pactada y, a sus amigas les pareció extraño. Pese a que intentaron llamarla, no tuvieron novedades, por eso decidieron comunicarse con la madre de la joven.

A las pocas horas, y sin tener novedades sobre Chiara, dieron aviso a la Policía y comenzaron una búsqueda por la ciudad de Rufino, en Santa Fe. Sin embargo, al próximo amanecer se encontraron con la terrible noticia.

Era domingo. Los perros siguieron un rastro que finalizó en el patio de la casa de la familia Mansilla. Allí había enterrado el cuerpo. Según la investigación, esa noche el agresor la tomó del cuello con una mano y, con la otra, comenzó a golpearla contra el suelo y contra una mesa de trabajo. Chiara estaba embarazada de ocho semanas y murió como consecuencia de un traumatismo cerebral.

Tras dos años del brutal femicidio, el 10 de agosto de 2017, cuando Mansilla era mayor de edad, el juez en lo penal Adrián Godoy resolvió declararlo como autor penalmente responsable por el delito de homicidio calificado por el femicidio, pero no por el vínculo. Finalmente, el 8 de septiembre se le impuso la pena de 21 años y 6 meses de prisión.

Sentencia anulada

"Haga lo que haga, nada me va a devolver la vida de mi hija, pero tengo miedo de que cuando salga haya otra Chiara. Cuando se comete semejante barbaridad se puede esperar lo mismo o algo peor", indicó Verónica a este portal.

Al momento de cometer el crimen, Manuel Mansilla tenía 17 años y, esta fue la estrategia que siguieron sus abogados. En este sentido, presentaron un recurso de inconstitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia de esa provincia le dio lugar.

Aunque el fallo de la Corte se pronunció el 27 de diciembre, se conoció este viernes. El mismo establece que en este caso es aplicable una sanción correspondiente a la tentativa de homicidio, cuya escala penal va de 10 a 15 años. Con este cambio, el femicida podría acceder en corto tiempo al beneficio de salidas transitorias, ya que está por cumplir la mitad de la condena.

"En unos días me voy a cruzar con el asesino de mi hija. No le voy a hacer nada, pero hay gente que está muy dolida con toda esta situación y no va a tener la misma reacción que yo. Obviamente me causa mucha angustia y dolor porque no tenemos una Justicia imparcial, tenemos una que defiende los derechos de los criminales y no los de la víctima. Mi fe me ayuda a ser fuerte, pero más allá de eso soy mamá y me gustaría que esté conmigo", dijo Verónica.

Para Verónica Camargo, la Corte de Rosario siempre trató a Mansilla como a un menor. "Pero un niño no actúa con la frialdad con la que actuó. Terminó de asesinar a Chiara y salió a la calle como si nada, con las compañeras, y me llamó por teléfono a mí. Entonces, ¿de que niño estamos hablando? Un niño no hace eso".

En relación al polémico fallo, la madre de la joven asesinada en 2015 afirmó que siente indignación. "Vamos a tratar de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para revocar este fallo y hay muchas entidades que nos apoyan. Incluso hay una lista de diputados que apoya nuestro reclamo y nos va a acompañar en la lucha".