"Me la mandé, la maté": el mensaje que salvó a una mujer de un femicidio

"No voy a trabajar, me la mandé, la maté", fueron las palabras enviadas por el imputado, identificado como Elvio García, a su hermano. Ese mensaje salvó a la mujer porque no había fallecido. Luego del aberrante hecho, el hombre intentó suicidarse con el mismo cuchillo con el que apuñaló a su esposa.

El intento de femicidio se produjo el martes en González Catán, ubicado en el partido de La Matanza, Buenos Aires. Allí, Elvio García de 42 años apuñaló a su esposa Aida Gamarra en su domicilio ubicado en Manuel Arias, entre Alagón y Lavalleja.

Tras el aberrante ataque, García envió un mensaje a su hermano: "No voy a trabajar, me la mandé, la maté". Rápidamente, el hombre dio aviso al 911 y personal policial arribó al lugar. Mientras la escena sucedía, el femicida intentó quitarse la vida cortándose el cuello con el mismo cuchillo con el que había herido a su pareja.

El arma utilizada para cometer el crimen.

Al ingresar, la Policía se encontró con una terrible escena: charcos de sangre por toda la casa y, tanto García como la víctima, estaban tirados en el suelo. García tenía una herida en el cuello y el abdomen, y Gamarra múltiples puñaladas en el cuello y el resto del cuerpo.

Tanto el femicida como su víctima quedaron gravemente heridos y fueron trasladados en ambulancia al hospital Simplemente Evita. Allí fueron operados y hoy continuaban internados en terapia intensiva.

La causa quedó en manos de Luis Brogna, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 Especializada en Delitos Derivados de Violencia Familiar, de Género y Delitos contra la Integridad Sexual, quien dispuso un allanamiento en la vivienda. En el lugar, los policías secuestraron dos celulares Samsung y un cuchillo con mango de madera y restos de sangre.

Por este motivo, la fiscalía dispuso la aprehensión del acusado García por el delito de "tentativa de homicidio agravado por el vínculo".