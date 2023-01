Rosario cerró el año con la mayor marca de asesinatos desde 2013

Rosario termina el 2022 con al menos tres crímenes, entre ellos un doble homicidio, cometidos hoy en dos barrios de esa ciudad, donde en lo que va del año los asesinatos ascienden a 286, cifra que superó a la mayor marca registrada en 2013 en ese departamento santafesino, informaron fuentes judiciales.



El último hecho ocurrió esta mañana cuando dos hombres fueron hallados asesinados a balazos en el camino viejo a Soldini al 3200, en la zona sudoeste de Rosario.



Las víctimas no habían sido identificadas hasta esta tarde por los efectivos de la Policía Científica y de la Agencia de Investigación Criminal que trabajaban en la escena del crimen.



En tanto, esta madrugada, a las 4.25, un hombre identificado como Maximiliano Julián Cáceres (33), fue baleado en una pierna en inmediaciones de su casa, en Moliere y Lituania, del barrio Saladillo Sur, en el extremo sureste rosarino.



La víctima fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde murió por las heridas sufridas.



El fiscal Ademar Bianchini, de la Unidad de Homicidios Dolosos, comisionó al gabinete criminalístico para inspección ocular, relevamiento de la escena del hecho y levantamiento de rastros en las escenas de los tres crímenes.



Rosario volvió a ser en 2022 una de las ciudades con mayor tasa de homicidios del país al registrar hasta hoy 286 asesinatos, número que supera la cifra más alta desde que se llevan estadísticas oficiales, en un contexto de fragmentación de las bandas criminales que operan en el mercado del narcomenudeo y que emplean la violencia altamente lesiva como instrumento y marca de identidad.



El fenómeno narcocriminal, que con matices arrastra al menos una década en esta ciudad santafesina, escaló a tal punto este año que a mediados de mayo el pleno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió reunirse en Rosario.



Mientras tanto, el éxito de distintas investigaciones lograron el secuestro de 1.658 kilos de cocaína en un galpón del barrio Empalme Graneros que iba a ser exportada a Dubái y la detención de otros cuatro presuntos narcos en el Puerto de Rosario, por el envío de 1.500 kilos de cocaína que fueron interceptados en puertos de Brasil y Países Bajos.



El 70 por ciento de los homicidios ocurridos allí este año tuvieron como contexto conflictos entre bandas ligadas al narcomenudeo y el 89 por ciento de los asesinatos se cometieron con armas de fuego, según los datos del Observatorio de la Seguridad Pública (OSP) de Santa Fe.



En 2022 tuvo lugar una singularidad: se triplicó el número de víctimas mujeres en relación a 2021.



Ese crecimiento del porcentaje de mujeres asesinadas se produjo en paralelo a la disminución de casos de femicidios o en los que se investigan componentes previos de violencia de género, lo que revela un presunto aumento de su participación en las tramas de las economías ilegales o como "blancos" de venganzas en el mundo del crimen, altamente masculinizado.



"Dentro de ese universo hay un alto porcentaje de casos en los cuales no hay situaciones de violencia de género sino que se dan en el marco de disputas territoriales y la narcocriminalidad", dijo a Télam un vocero del sistema de seguridad local.



Hasta esta tarde se habían registrado 286 homicidios en el Departamento Rosario, cifra que supera el récord de 264 asesinatos, registrada en 2013.



En ese marco, durante el año también hubo distintas balaceras a organismos públicos, empresas o instituciones con el objetivo de amedrentar a la Justicia, entre otros.



Al respecto, esta semana, los frentes de la empresa de medios Televisión Litoral, de un Complejo Penitenciario y de la sede de Asuntos Penitenciarios de la ciudad fueron atacados a balazos en un lapso de dos horas.



El primero de los ataques tuvo como blanco la sede de Televisión Litoral de Rosario(TVL), situada en Presidente Perón al 8100, donde funcionan Canal 3, Radio 2, Rosario3 y las FM Vida y Plus.



La edificación había sido baleada el pasado 12 de este mes por delincuentes que dejaron en el lugar un mensaje mafioso vinculado al narcotráfico.



Sobre el segundo hecho, voceros judiciales indicaron que se registró en la Oficina de Recepción de Detenidos de Rosario (Order) y la cárcel de mujeres, situadas en el edificio de boulevard 27 de Febrero al 7800.



Del parte policial surgió que se detectó un impacto de bala en las rejas del acceso a la cárcel, en la que en mayo pasado estuvo detenido Ariel Máximo "El Viejo" Cantero, líder de la organización criminal "Los Monos", ocasión en la que también se produjo una balacera por parte de dos personas que tripulaban una moto.



Finalmente, el tercer ataque se produjo en las oficinas de Asuntos Penitenciarios, ubicadas en Pellegrini y Alsina, que también fue blanco de balaceras anteriores.