Video: arrastró a 80 km/h a una mujer por San Martín

Una violenta situación se vivió el martes en el departamento de San Martín. Tras realizar un trato por la venta de un auto, un sujeto salió perjudicado y, en un ataque de ira, arrastró a una mujer sobre el capot del vehículo y a más de 80 km/h.

El hecho se produjo el martes por la noche en el barrio Pueblo Nuestro, ubicado al lado del Procrear de San Martín. La situación inició días antes, cuando se produjo un trueque y venta de autos.

Un sujeto compró un vehículo pero días más tarde se le rompió la cadena de distribución. En un contexto de enojo, se dirigió hasta el domicilio de los vendedores y les exigió que le devolvieran el auto -un Mercedes Benz- que había entregado en parte de pago.

Ante la negativa de los vendedores, quienes le indicaron que se podía romper el trato pero no a esa hora de la noche, el hombre tomó unas llaves que tenía guardadas y le dio arranque al Mercedes Benz que estaba en la calle. Si bien una mujer intentó detenerlo, el sujeto la terminó arrastrando y subiendo arriba del capot.

"Me pongo adelante y me atropella en la panza con el auto. Cuando él le da arranque, caigo sobre el capot del auto y me sostengo porque él sale de mi casa ya andando en el auto no se frena, entonces voy sostenida del auto todo el tiempo", relató la mujer.

La mujer recorrió varias cuadras en esa situación y a más de 80 km/h. Finalmente, el hijo de la mujer logró detener al conductor en el barrio Los Silos.

"Realmente creía que me moría porque iba haciendo zig zag", comentó según información aportada por Radio Regional.