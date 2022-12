Las macabras muertes que atormentaban a la diseñadora hallada sin vida

Durante el fin de semana, la diseñadora de indumentaria Olga Naum fue hallada muerta en la habitación de un hotel del barrio porteño de Recoleta. Allí, dejó una nota en la que se refiere a "desgracias familiares" relacionadas a un nieto y un hermano fallecidos tiempo atrás y a la última detención de su hijo y de otro de sus nietos por un crimen en la ciudad de Saladillo. Además, Naum también tuvo relación hasta con el Clan Puccio.

El hallazgo, que se conoció el miércoles por la mañana, se produjo el pasado 24 de diciembre y, en base a los elementos encontrados en la habitación, la principal hipótesis es que se trató de un suicidio. Según información policial, la diseñadora se había hospedado el viernes 23 pasado, a las 17.20, en el Hotel Recoleta Up, ubicado en la calle José Pagano al 2600, del citado barrio porteño.

Sin embargo, el sábado, en el horario que debía retirarse del lugar, el personal de limpieza del establecimiento ingresó a la habitación y la encontró muerta. De acuerdo a los datos aportados, junto al cuerpo de Naum había un blíster vacío de clonazepam y dos frascos de esa misma sustancia en gotas.

El cuerpo estaba vestido, en posición decúbito dorsal y su cabeza se hallaba envuelta en una bolsa de nailon. Debido al estado de la escena de la muerte y los elementos encontrados, para los pesquisas todo indica que se trató de un suicidio.

Al mismo tiempo, sobre una mesa de luz fue hallado un recorte de la sección avisos fúnebres del diario La Nación y una carta redactada en computadora con un agregado manuscrito en el final, que es prácticamente "ilegible". Pese a ello, los pesquisas determinaron que el escrito se refería a desgracias familiares.

Las muertes que la atormentaban

Olga Naum (74) era madre y abuela, respectivamente, de Ezequiel Emilio Salgado (46) y Joaquín Salgado (19). Ambos fueron detenidos el pasado 18 de diciembre, en el marco de la causa por el crimen del hijo de una concejala de la ciudad de Saladillo y por las heridas causadas al hijo de una fiscal.

La mujer escribió que su nieto Joaquín está "loco" y que no quería que fuera preso. Es que Joaquín Salgado, nieto de Naum, fue imputado y detenido por el delito de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego, homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa y coacción agravada por el empleo de arma de fuego". A su vez, el hijo de la diseñadora y padre del joven, Ezequiel Salgado, fue detenido en la misma causa acusado de "portación ilegal de arma de fuego de uso civil condicional".

Olga Naum junto a su nieto Joaquín Salgado.

El crimen tuvo como víctima a Lorenzo King (37), hijo de la concejala de Saladillo Silvina Cotignola (Frente de Todos), mientras que en el mismo episodio fue herido de un balazo en un brazo Tomás Matías Santopolo (31), guardavidas e hijo de la fiscal de esa ciudad, Patricia Hortel.

"Mi hijo tocaba la guitarra muy bien. Me había contado que no hacía mucho que se frecuentaba y quería tocar con esta gente. Todavía no sabemos muy bien qué sucedió, pero Tomás, el amigo de mi hijo que resultó herido, me dijo que en un momento apareció el hijo del dueño del campo con un arma y empezó a tirar", contó Mario King, padre del joven asesinado.

El Clan Puccio

Además del reciente crimen por el que están imputados su nieto y su hijo, la carta que Naum dejó se refería a otras desgracias anteriores, como la de un nieto suyo que murió al caer por el hueco de un ascensor en 2014 y la de un hermano fallecido por el cigarrillo. Sin embargo, la más notoria fue la relación entre los Naum y el Clan Puccio.