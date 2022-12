Los macabros detalles del femicidio a botellazos cometido en Maipú

El lunes por la noche se produjo un brutal femicidio en el departamento de Maipú. Sonia Garberoglio Larrain se encontraba en su domicilio cuando fue atacada a botellazos por su pareja, Juan Carlos Romero Leiva. Tras el asesinato de la mujer, se descubrió que existían antecedentes de violencia de género.

El dolor en las redes sociales es inmenso. Familiares y amigos de Sonia le dedicaron algunas palabras y remarcaron que era una excelente persona. A su vez, todos exigieron justicia por su muerte.

"Hermanita te amo!! Siempre estarás en mi corazón!!", expresó la hermana de Sonia en sus redes sociales, seguido de una serie de fotos en donde se observa la buena relación que la víctima tenía con su familia. Por su parte, amigos y allegados destacaron que "Dios la va a recibir con los brazos abiertos".

"Sin palabras, muy triste esta noticia. Estuviste ahí en momentos muy importantes como mi casamiento y el nacimiento de cada uno de mis hijos. Ojalá se haga justicia y se llegue a saber la verdad, mujer de hermoso corazón y dulce", resaltó una de sus amigas.

Este martes por la mañana, la casa donde se produjo el femicidio -ubicada en la calle Alem 1053, de Maipú- permanece con cintas de seguridad y una custodia policial. Es que, pese a que el asesinato se produjo el lunes a las 21.47, Policía Científica aún debe trabajar en la recolección de datos, ya que anoche no había luz solar para hacerlo.

La casa donde se produjo el femicidio.

Según datos aportados por la Policía, hace tan solo algunas horas ingresó un llamado a la línea de emergencias 911, el cual indicaba que en el lugar había un altercado familiar. En ese contexto, efectivos policiales se dirigieron hasta el domicilio y dialogaron con Pamela, la hija de la víctima, quien les relató que su padre, identificado como Juan Carlos Romero Leiva (chileno de 51 años), le había indicado que había discutido con Sonia Garberoglio Larrain y la había golpeado.

Tras ello, el personal policial le solicitó permiso para ingresar al domicilio. Allí observaron que Sonia yacía tendida en el piso de la cocina con abundantes lesiones en el cráneo y, a su lado, se encontraba el agresor, con lesiones en la frente, boca y planta del pie.

Los policías aprehendieron al sujeto y lo trasladaron hasta el Hospital Central, en la movilidad 3406, donde fue asistido por las lesiones. Según el relato de los efectivos de Seguridad que actuaron en la escena, ambos se habrían agredido con botellas de vidrio.

Mientras el femicida era trasladado al Central, se hizo presente el interno 145 del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), a cargo de la Dra. Andrea Suárez, quien constató la muerte de Garberoglio. Sonia junto a su asesino y los hijos de ambos.

Un pasado oscuro

Tras el femicidio, personal de Análisis informó que Romero Leiva tenía antecedentes de violencia de género que datan del 27 de noviembre de 2017, bajo el expediente 158.088/17. Durante ese mes, y semanas previas, Garberoglio utilizaba sus redes sociales para publicar algunas imágenes que daban cuenta de la situación y su tristeza frente a ello.

"Sabes que amaste a una persona de verdad cuando no puedes odiarlo a pesar de que te rompió el corazón"; "Todo lo que se hace en esta vida, se paga. Algunos le llaman Karma, otros como yo Justicia Divina"; "No te voy a pedir que te quedes, si quieres vete y no, no es porque ya no te quiera, pero si tú no me quieres yo no te puedo detener, todos debemos buscar nuestra felicidad y claramente yo ya no soy la tuya"; "Me gusta tu manera de ignorarme, espero que te guste mi manera de irme", son algunos de los mensajes que la víctima publicó entre el mes de octubre y noviembre de 2017 en sus redes sociales.