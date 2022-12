Festejo e incidentes en el Centro: hay 20 aprehendidos y "la mayoría están golpeados"

Con el pase a la final del Mundial de Qatar 2022 logrado por la Selección argentina frente a Croacia, el país estalló en felicidad y los mendocinos no fueron la excepción. El Kilómetro 0, la calle Arístides Villanueva y las principales arterias de la provincia se colmaron de cientos de familias e hinchas que salieron a festejar. Sin embargo, horas más tarde la alegría terminó luego de que se registraran algunos incidentes entre hinchas y la Policía de Mendoza. Aún sin imputación en su contra y con los videos que circularon en las redes sociales, familiares de las personas aprehendidas se dirigieron a las puertas de las comisarías para reclamar la liberación de sus familiares.

Según información aportada por el Ministerio Público Fiscal a este diario, hay 20 personas aprehendidas, las cuales se encuentran alojadas en las comisarías 3º, 5º y 33º de Mendoza. Todos son hombres y tienen entre 18 y 30 años. En diálogo con Romina Cucci, subdirectora de Ejecución Penal de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, explicó que una gran parte de los jóvenes han sido heridos.

"Hemos visto a la totalidad y la mayoría están golpeados producto de la aprehensión por eso estuvo el médico forense constatando todo. Son personas sin antecedentes penales, por lo tanto esperamos que recuperen la libertad pronto, aunque eso es una decisión judicial de la Oficina Fiscal 1, que es la que está interviniendo", explicó Cucci.

Fuentes consultadas remarcaron que los aprehendidos continuarán en las comisarías hasta que se logre definir su situación procesal, por lo que se espera tener alguna definición en las próximas horas. Por el momento, y luego de las declaraciones de cada uno de los jóvenes, ahora están siendo llamados a prestar declaración indagatoria los policías que durante el martes por la noche estuvieron a cargo de la seguridad de las calles céntricas.

Con esos elementos y las pruebas recolectadas de los videos que circulan por las redes sociales, la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados tendrá que definir si los 20 varones serán imputados por daño agravado o si, por el contrario, los dejan en libertad.

Mientras se espera la definición, agrupaciones sociales y familiares de las 20 personas pasaron la noche en las puertas de las tres comisarías para exigir la libertad. Este es el caso del padre de Emiliano, uno de los jóvenes que se encuentra en la comisaría 3º.

"Estoy desde anoche tratando de saber sobre él. Sentíamos desde afuera los gritos porque fue una situación muy irregular en la forma en que se lo detiene. Nos angustió mucho. La verdad es que este operativo ha sido muy irregular", explicó a MDZ.

En relación a la aprehensión, el hombre remarcó que lo llamaron desde la fiscalía para decirle que su hijo estaba herido, pero hasta el momento no ha podido verlo. "Me dijeron 'su hijo está bien, tiene una lastimadura en la cara pero está bien'. El tema es que no me dejan verlo. Si es un ser humano que está herido porque la Policía lo hirió, como padre tengo el derecho de verlo".

"Mi hijo es estudiante universitario, un trabajador social. Nunca hizo nada malo, no es una persona violenta. Es un joven que salió a festejar el éxito de un partido y se encontró con policías reprimiendo. Tengo entendido que hubo disturbios pero no pueden reprimir de la manera en que lo hicieron", agregó.

Según la versión de los amigos del joven, que ahora está en la comisaría 3º, todos se encontraban festejando en San Martín y Peatonal cuando se armó un disturbio en esa zona con policías. En ese contexto, los jóvenes decidieron apartarse. "El tema es que mi hijo se dio cuenta que uno de los amigos había quedado atrapado en la corrida que armó la Policía y fue a auxiliarlo".

Y continuó: "Ahí fue cuando lo agarraron, lo metieron entre todo el montón y termina detenido. De un golpe que le dieron, habría caído al piso y termina golpeado en la cara".