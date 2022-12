Crece el misterio: los cuerpos calcinados no serían de los jóvenes desaparecidos

El caso de los dos amigos desaparecidos en Florencio Varela tras salir a festejar el triunfo de la Selección argentina, continúa siendo un misterio. Si bien durante las últimas horas se los vinculó con un hallazgo de dos cuerpos calcinados en Guernica, la Justicia considera que no se trataría de los jóvenes. Es que, al parecer, esos cadáveres serían de personas más grandes que Lautaro Morello (18) y Lucas Escalante (26).

Tras la desaparición de Lautaro y Lucas, los voceros comenzaron a investigan la posibilidad de que el hallazgo de una camioneta con dos cuerpos calcinados en Guernica estuviera vinculado con los jóvenes. Ambos salieron a festejar la clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial de Qatar 2022 el viernes a la noche y, desde ese momento, no se supo nada sobre ellos.

Sin embargo, horas más tarde, el vehículo BMW azul en el que habían salido a festejar apareció completamente incinerado en la localidad de Abasto, partido de La Plata. Ambos rodados carbonizados dieron la sospecha a los investigadores que los casos podrían estar emparentados.

A su vez, fuentes indicaron que los cuerpos que se encontraron dentro del vehículo estaban en un “estado irreconocible”, por lo que los investigadores trataban de establecer las identidades. "El deterioro de los cuerpos era tal que todavía no se ha podido determinar ni el sexo de los fallecidos", había indicado una fuente con acceso al expediente.

Pese al estado de deterioro de los cuerpos, un anillo de acero quirúrgico y las tachas de un pantalón de jean fueron elementos clave para avanzar en el reconocimiento de las víctimas. Los elementos fueron exhibidos a los familiares de los dos amigos desaparecidos, pero horas más tarde la madre de uno de los jóvenes afirmó que no se trataría de Lautaro y Lucas.

“Al parecer los cuerpos tienen brackets y ni mi hijo ni el otro chico usan”, explicó la madre de Lucas Morello.

Y agregó: “A mi no me sigue nadie, a mi familia no la sigue nadie. Si mi hijo subió a un auto 23:15 y 23:30 desparecieron, es porque lo venían siguiendo a él (Lucas), pero a mi nenito no lo seguía nadie".

Con el correr de la investigación, las sospechas de la familia estarían confirmadas porque los cuerpos calcinados pertenecerían a otras personas, al menos mayores de 30 años. De hecho, una posible coincidencia sería con dos mecánicos que desaparecieron el pasado sábado en Burzaco, cuando habían salido a hacer un trabajo.

El anillo de acero quirúrgico que apareció junto a los cuerpos habría sido desconocido por las familias de Lucas y Lautaro, pero reconocido por familiares de los mecánicos.