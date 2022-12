Las duras sospechas de la madre de uno de los desaparecidos

Lautaro Morello (18) y Lucas Escalante (26) son intensamente buscados luego de que desaparecieran tras salir a festejar la victoria de la selección argentina ante Países Bajos. Desde ese momento, no se supo nada más de ellos pero ahora, la madre de uno de ellos explicó cuál es su sospecha mientras que descartó que los cuerpos calcinados hallados en Guernica sean ellos.

Lautaro y Lucas son de Florencio Varela y llevan tres días desaparecidos. Ese día salieron a bordo de un auto BMW azul pero horas más tarde apareció completamente incinerado en la localidad de Abasto, partido de La Plata. Además, los investigadores indicaron que la última conexión de los teléfonos de Morello y Escalante es del viernes a las 22.30 y que, desde ese momento, ambos celulares permanecen apagados.

En ese contexto, una nueva situación se cruzó en la búsqueda: aparecieron dos cuerpos calcinados dentro de una camioneta en la localidad de Guernica. Si bien los pesquisas indicaron que el estado de ambos es "irreconocible" y que "el deterioro de los cuerpos es tal que todavía no se ha podido determinar ni el sexo de los fallecidos", un anillo de acero quirúrgico y las tachas de un pantalón de jean podrían servir para avanzar en la identificación de las víctimas.

Los elementos fueron exhibidos a los familiares de Lautaro y Lucas, pero la madre de uno de ellos cree que los cuerpos calcinados no serían de los jóvenes. “Al parecer los cuerpos tienen brackets y ni mi hijo ni el otro chico usan”, explicó la madre de Lucas Morello.

A su vez, la mujer destacó que Lucas, el amigo de su hijo "tenía amenazas" y que, según su hipótesis "lo venían siguiendo" la noche en la que ambos desaparecieron.

“A mi no me sigue nadie, a mi familia no la sigue nadie. Si mi hijo subió a un auto 23:15 y 23:30 desparecieron, es porque lo venían siguiendo a él (Lucas), pero a mi nenito no lo seguía nadie", expresó a diversos medios de comunicación. Y agregó: "Imagino que si los secuestraron es por la familia de Lucas".

Un llamado clave

La madre de Lautaro afirmó que, ante la falta de respuestas por la desaparición de su hijo, hace algunas horas su hermana recibió una llamada por WhatsApp, aunque no llegó a atenderla. "Al rato la volvieron a llamar y le preguntaron si era la hermana de Lautaro, ella le dijo que sí y de fondo se escuchaba como que alguien tenía la boca tapada", dijo la mujer.

En un momento de gran angustia, la madre del menor de los amigos remarcó que su hijo era "un buen chico" pero que se encontraba con las personas equivocadas. "Es un nene que va a la escuela, que lava autos y que, cuando no hay trabajo, es remisero. Está acostumbrado a trabajar", detalló.