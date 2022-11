Así llamaba al 911 la jubilada desaparecida en San Rafael: "Ahí vienen"

El caso de desaparición de la enfermera jubilada en San Rafael, Mendoza mantiene en vilo al departamento. Tras cuatro meses de desaparición, la familia de la mujer también se encuentra bajo sospecha. Sin embargo, durante las últimas horas, la fiscalía imputó a uno de sus inquilinos, quien ahora es sospechoso del delito de "homicidio". Una de las pruebas clave es una llamada al 911 que realizó la mujer horas antes de desaparecer.

El martes 1 de noviembre, el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Mendoza lanzó un pedido de paradero de Silvia Zulema Chávez, una enfermera jubilada de San Rafael que había sido vista por última vez el 19 de julio de 2022 en su domicilio ubicado en calle Ecuador al 1620 del departamento de San Rafael. Con casi cuatro meses de diferencia, los primeros días de noviembre se presentó su excuñada para averiguar "cómo continuaba la investigación por la desaparición" y, en ese momento, las autoridades policiales se dieron cuenta que no había pedido de búsqueda de paradero sobre ella.

Pese a que la investigación lleva tan solo unos días (debido a la demora de la familia en presentarse a denunciar la desaparición), en las últimas horas el fiscal de la causa, Javier Giaroli, imputó por homicidio simple y hurto a un ciudadano identificado como Mauricio Albornoz. Este último es el principal sospechoso por la desaparición de Chávez ya que se sospecha que la enfermera jubilada tenía una mala relación con sus inquilinos.

“Hay un hombre detenido, identificado como Mauricio Albornoz, que era inquilino de la mujer desaparecida, y estamos esperando los resultados de las pericias que se hicieron en la vivienda para esclarecer este hecho”, dijo el jefe de la Policía Distrital Sur de San Rafael, Miguel Sánchez.

En ese contexto, durante las últimas horas medios de San Rafael publicaron el llamado al 911 que Silvia Zulema Chávez realizó horas antes de su desaparición. Allí, le pidió a la operadora que no enviara un patrullero, pero que estuviera al tanto de la situación por "si pasaba algo". Finalmente, la mujer termina la llamada con un "ahí vienen".

- 911 emergencias.

- Sí, mire, tengo que hacer un comentario. Primero que nada soy una persona grande, tengo 73 años y le he alquilado al fondo de mi casa a tres personas que después terminaron siendo como nueve o diez. Ya lo tenemos en el abogado para que lo saquen, pero el tipo ha venido ahora como con cinco o seis personas más y están borrachos. Yo tengo miedo, ¿qué hago?

- Dígame el domicilio señora.

- Pero hago la pregunta, no quiero que vengan ahora a tocar nada, sino que quiero avisar por si hay lío. Sino, si se van después tranquilos no hay problema.

- ¿O sea que usted no quiere que vaya el móvil ahora?

- No, yo lo que quiero es que sepan por si llamo ligero y no tengo tiempo de contestar, porque no sé si en una de esas se levantan, vienen y se meten acá a mi casa.

- ¿Usted está sola en el domicilio? ¿Vive sola?

- Sí, solita estoy. Yo les alquilé pero son muy malas personas, entonces tuve que ponerlo en un abogado y ahora como está la feria (judicial), están a la espera que se abra para ver si los sacan. El tipo ha cumplido el mes y no da señales de irse.

Luego, la conversación continúa por más de tres minutos, en donde la mujer resalta que sus inquilinos ponen música "a todo volumen", y que ella llama solamente para que "sepan las cosas por si pasa algo". Por su parte, la operadora le indicaba que desde la Policía ellos debían realizar un "suceso" y enviarle un móvil hasta el lugar del hecho.

En medio de las explicaciones, la mujer le consultó qué significaba "dejar abierto un suceso", a lo que la trabajadora le explicó que se trataba de una "cartilla que hacen en la computadora para comunicarle al móvil (policial)". Segundos más tarde, Chávez le afirma: "Yo lo que tengo miedo es que se arme lío y no tenga para dónde ir".

Finalmente, la operadora intentó consultarle el lugar de su domicilio, pero la mujer le afirmó: "Corto porque ahí vienen, corto".