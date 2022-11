Dictaron la prisión preventiva para el jefe policial del partido Gimnasia - Boca

El jefe policial, a cargo del operativo de seguridad, durante los incidentes en el partido de Gimnasia y Esgrima y Boca Juniors seguirá preso. El juez de garantías de La Plata, Agustín Crispo, dictó la prisión preventiva de Juan Carlos Gorbarán por el delito de “estrago” provocado “por un medio poderoso de destrucción” que derivó en la muerte del simpatizante César “Lolo” Regueiro. El magistrado instruyó al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) para que consiga una vacante en algún penal de la provincia de Buenos Aires. En tanto, el otro uniformado que había sido detenido por dispararle a un camarógrafo de la señal TyC Sports fue liberado.

Hace pocos días la familia de César “Lolo” Regueiro entregó a la Justicia la camiseta de Gimnasia y Esgrima utilizada el mismo día se su muerte. La remera tiene manchas de sangre y será peritada por la Fiscalía de La Plata pese a que la autopsia oficial ya determinó que se trató de un paro cardiorespiratorio no traumático.

La esposa del hincha sospecha que se trató de una muerte violenta provocada por un golpe en la cabeza y pidió a la fiscalía que se realice una nueva autopsia con un perito de parte designado por la familia.

El papel del Club

La semana pasado el mismo juez Crispo había rechazado incorporar al club Gimnasia y Esgrima de La Plata como particular damnificado por la represión policial ocurrida el 6 de octubre en el Bosque donde también un hincha perdió un ojo por una posta de goma. El rechazo fue interpretado como una señal en dirección hacia una posible responsabilidad penal por parte de la entidad deportiva. Aún no hay novedades en ese aspecto.

El juez Crispo, en esa misma resolución, aceptó que los familiares de César Regueiro tengan acceso al expediente y proponga medidas de prueba que contribuyan a la investigación.

Oriana, la hija del hincha fallecido, que asistió al estadio el día de los incidentes declaró: “no se podía respirar, nos lloraban los ojos. En ese momento yo pensé que me moría y mis sobrinos también decían que no podían respirar, le decían a mi papá; 'me arden los ojos abuelo'. Entonces mi padre empezó a hacerles viento con su campera para que puedan respirar. En ese momento vimos que abrieron las puertas, igual tratamos de quedarnos ahí, pero era cada vez peor, te ahogabas, te faltaba el aire. Decidimos bajar de la tribuna e irnos. Llegamos a la salida y mi papá se sentía un poco mareado y en el medio de la calle al salir hizo un movimiento y ahí se cayó al piso”.

“Lolo” logró ponerse de pie por unos minutos pero unos minutos más tarde volvió a desplomarse. “Se cae de nuevo y comienza a largar baba de la boca”, relató Oriana en su declaración ante el fiscal. La hija de Regueiro tampoco no tiene dudas que a su padre lo hirieron de muerte. “En la ambulancia pude ver que mi padre tenía sangre en la cabeza, mi familia también pudo ver un golpe”.

El abogado Marcelo Peña, que representa a la familia, pidió que se analicen las manchas de sangre de la camiseta para saber si corresponden a “Lolo” Regueiro. “La familia está convencida que al hincha lo mataron y que no fue una muerte natural”, señaló el letrado.

La Fiscalía de La Plata se mostró un poco reticente en incorporar la camiseta, que usaba ese día Regueiro, después que pasaron tantos días. Temen que se haya violado la cadena de custodia de un elemento clave y que eso abra la puerta a futuros nulidades de los abogados defensores. Así y todo, se optó por analizar la prenda para ver los resultados que arroja. Aún queda pendiente si se autoriza a realizar una nueva autopsia al cuerpo del hincha fallecido.