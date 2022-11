Video: detuvieron a un joven que intentó matar al intendente de Bahía Blanca

Un joven de 18 años fue detenido en las últimas horas por efectivos de la Policía bonaerense, tras amenazar con matar al intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, e intentar ingresar con un cuchillo a la Municipalidad. La secuencia fue grabada por testigos.

Fuentes policiales informaron que el sujeto tendría "problemas psiquiátricos" y, en un video filmado por personas que pasaban por el lugar, puede verse el accionar de los uniformados para reducirlo. En ese sentido, el joven se encontraba este martes cerca del mediodía en las escalinatas del palacio municipal y reclamaba tener una reunión con el mandatario local.

Ante la falta de respuestas, el mismo amenazó con matar al jefe comunal, con autolesionarse y con agredir a quienes buscaban interferir en la situación. Además, les mostró a efectivos policiales que estaba armado con un palo y luego extrajo de sus prendas un cuchillo.

Fue en ese entonces que los policías se arrojaron sobre él y lo detuvieron, aunque primero uno de los efectivos lo distrajo con la tonfa mientras el agresor maniobraba el cuchillo.

El joven dio más tarde su versión de los hechos al señalar: "Primero ellos (por los policías) me pelearon, me quisieron agarrar entre cinco y ahí saqué el cuchillo". Al ser consultado sobre los motivos por los que había amenazado al intendente de Bahía Blanca, explicó: "Le vine a pedir ayuda, a pedir un subsidio. Le vine a pedir que me pague el neurólogo que necesito y la medicación de todos los días que a mi no me la regalan".

Tras el episodio, algunos dirigentes políticos locales salieron a solidarizarse con Gay por las amenazas.