Video: alumnas de una escuela de Ciudad golpearon a una compañera y la dejaron internada

Una brutal pelea entre alumnas de una escuela de la Ciudad de Mendoza terminó con una de las menores internadas en el hospital. La adolescente ahora tiene daños en los riñones, adormecimiento facial y severos politraumatismos en todo el cuerpo.

El episodio se produjo la semana pasada a la salida de la Escuela Arquitecto Manuel Víctor Civit, ubicada en la calle Federico Moreno 1469, de Ciudad. Tras la salida, tres estudiantes atacaron a una compañera de 15 años.

La víctima recibió piñas en el rostro, tirones de pelo y patadas, especialmente a la altura de los riñones. A su vez, también la lanzaron contra el piso y continuaron con las agresiones. Finalmente, un vecino de la zona que vio la pelea logró separarlas.

Según informaron algunos estudiantes de la escuela a MDZ, la adolescente se encuentra internada con politraumatismos severos y posee adormecimiento facial. A su vez, también tiene lesiones internas en los riñones producto de los golpes que le propinaron en la zona.

"Son tres pibas y una de ellas es federada en Kick boxing", expresaron.

Tras la difusión de los videos y el repudio que generó el violento hecho, una de las agresoras decidió dar su opinión y remarcó que el enojo viene de larga data. Al parecer el conflicto se habría iniciado a principios de este año, cuando todas "eran amigas", pero la víctima habría contado un secreto sobre la agresora. "Caí en depresión, me llegaban amenazas de muerte", dijo la acusada.

Y agregó: "Cuando le pregunté por qué lo había hecho, se reía. Después me invitó a pelear, le dije que no, pero me decía maricona, p***, de todo. Cuando hablé con ella me contó que le robaron la cuenta, pero me había mandado hasta audios y era su voz".

Aunque la adolescente aceptó que es culpable de los golpes que dejaron internada a su compañera, puntualizó que "cada una le pegó por su parte". "Si las otras se metieron era porque tenían sus temas, y yo en eso no me meto. La *** es mi amiga, pero le pegó por su parte y la hermana también. Acá las tres tenemos la culpa".