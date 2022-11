Desesperado pedido de vecinos en Godoy Cruz: "Le quebraron el brazo para robarle"

La sensación de inseguridad en la provincia de Mendoza se mantiene latente. Sin embargo, vecinos del departamento de Godoy Cruz llegaron hasta el nivel de hartazgo luego de que el aumento de los robos en la zona se relacionara directamente con una suba de violencia. Tras el asalto a una vecina, que terminó con un brazo quebrado, decidieron reunirse y solicitar a las autoridades más seguridad.

Se trata de un grupo de vecinos autoconvocados del 1º y 2º barrio Fuchs, ubicado en el departamento de Godoy Cruz. Durante la última semana, se reunieron con el subcomisario de la Comisaría 40º para plantearle una serie de problemas que viven desde hace algunos meses.

"Nos tuvimos que juntar porque el barrio ya no se puede ni transitar, no importa la hora del día, siempre tenemos hechos de inseguridad", explicó una de las vecinas a MDZ. Según su relato, hace tan solo un mes, una mujer esperaba el colectivo y fue atacada por un delincuente que le quitó el celular y luego le propinó un golpe tan fuerte que le dejó el brazo quebrado.

"Casos como ese tenemos varios. Una mamá, por ejemplo, salió a llevar a una de sus hijas a un cumpleaños y la otra hija, de 19 años, se queda en la casa planchándose el cabello. Cuando los delincuentes vieron ese movimiento, empezaron a forcejear la puerta para ingresar a la casa. La chica estaba desesperada", agregaron los vecinos.

Aunque algunos episodios son más preocupantes que otros, en términos generales remarcan que siempre se trata de jovenes delincuentes que los amenazan con armas de fuego y luego se fugan en motos con las pertenencias robadas. Tras su paso quedan puertas, portones y vidrios rotos, cerraduras forzadas y mucho miedo e impotencia.

"Esto pasa mientras dormimos, por la mañana, al mediodía o en la tarde. Escuchamos cuando caminan por arriba de los techos, bajan por las medianeras e ingresan a los patios para llevarse lo que tengamos", puntualizaron.

A su vez, la situación se complejiza por la falta de poda en la zona, la cual según informan los vecinos, no se realiza desde hace al menos cuatro años. "Los malvivientes aprovechan esto para pasar de manera imperceptible porque las luminarias quedan ocultas entre los árboles y el panorama es totalmente oscuro. Venimos haciendo los correspondientes reclamos a la Dirección de Forestación, pero no hemos tenido respuestas", dijeron.

Y agregaron: "Cuando decidimos cortar las ramas nosotros nos multan, pero venimos reclamando hace cuatro años y nunca vienen a mirar el estado de los árboles". Las ramas de los árboles llegan casi hasta el suelo.

En medio del complejo contexto, los vecinos reclamaron a los representantes de la comisaría vecinal más patrullajes en la zona, la instalación de cámaras de seguridad y la intervención del Ministerio de Seguridad ante la Municipalidad de Godoy Cruz con la finalidad de que poden los árboles.

"Pedimos más seguridad en las paradas de colectivo, algunas cámaras para que puedan ver quienes son. Cada vez tenemos hechos de inseguridad más seguido y con mayor ensañamiento, como quebrar un brazo por un celular, atacar en grupos de 8 o 10 personas y hasta reventar con pedazos de cemento las ventanillas de los autos. Ahora, en el horario del almuerzo algunos salimos a cuidar a otros vecinos que están esperando los colectivos, pero ya no podemos vivir más así", concluyeron.

La respuesta oficial

Luego de la reunión, el grupo de vecinos autoconvocados informó que desde la comisaría les solicitaron que realizaran un informe por escrito. "Nos dijeron que tenemos que pedir más agentes policiales, porque ellos tienen una comisaría móvil pero no tienen policías. Así van a poder hacer más rondines".

A su vez, MDZ consultó al Ministerio de Seguridad por la situación particular del barrio Fuchs, pero desde allí se indicó que los hechos de inseguridad no son diferentes a los que presentan otras zonas del Gran Mendoza. Por otro lado, puntualizaron que "no tienen denuncias" en el sistema, por lo que piden a los vecinos que tras un robo siempre realicen el descargo correspondiente.

En relación al patrullaje, explicaron que el mismo se realiza de manera regular.