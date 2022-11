Una joven fue víctima de una violenta toma de judo por un policía

Un violento episodio que se produjo este fin de semana a la salida de un boliche en Mar del Plata fue viralizado en redes sociales. Una joven de 25 años denunció que un policía la redujo sin motivo alguno y hasta la tiró al piso. A su vez, ejecutó una maniobra de judo que casi la dejó desnuda.

Según la denuncia presentada por la joven, todo ocurrió a la salida del boliche Club 26 en Mar del Plata. La mujer indicó que había salido a bailar con amigas cuando cerca de las 6 de la mañana del domingo decidió abandonar el lugar para encontrarse con su hermana. En cuestión de segundos, un efectivo policial la interceptó abruptamente.

“Me agarró y me puso contra el patrullero. Yo le empecé a decir que no había hecho nada y que no me podía tocar. Cuando intenté darme vuelta, sin agredirlo, me agarró del cuello con el antebrazo y me tiró al piso”, explicó la víctima al portal 0223.

A su vez, indicó: "Me puso las esposas, me las ajustó muchísimo. Estuve tres minutos tirada en el piso y yo no le quería dar la otra mano porque me quedaba desnuda".

Finalmente, la situación se resolvió cuando una mujer policía se acercó y la ayudó a levantarse. Luego, la acompañó hasta la comisaría 2º, donde iba a ser trasladada.

En medio del relato, la mujer de 25 años puntualizó que la tuvieron aprehendida durante casi 3 horas. "En ningún momento me decían por qué me llevaban ni cuál era el nombre del efectivo". Sin embargo, las imágenes que filmaron testigos fueron presentadas como prueba por la joven, junto a una serie de fotos en las que se pueden observar los moretones que le quedaron tras la caída y lo ajustadas que estaban las esposas.