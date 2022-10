El dramático relato de un mendocino: robaron su identidad y cometen estafas

"Tengo miedo"; así comenzó el relato Carlos, un mendocino al que le robaron su identidad y, a partir de ella, cometieron múltiples estafas. El hombre explicó a MDZ que desde hace días vive una difícil situación y que "teme por su integridad física".

"Tenemos un local en la calle Roque Sáenz Peña de Luján de Cuyo y nos dedicamos a la venta de colchones, sommiers. El viernes pasado me sorprendo cuando me llama alguien y me habla sobre un presupuesto de cubiertas, pero yo nunca había pedido ningún presupuesto", explicó al diario.

Pese a que el mensaje lo extrañó, logró comprobar ese falso pedido luego de que le enviaran el presupuesto "solicitado" y apareciera vinculado el nombre y los datos de su negocio. Sin embargo, la situación comenzó a ser más violenta el lunes, cuando recibió amenazas personales mientras se encontraba trabajando, llamadas telefónicas extorsivas y amedrentamiento en su local.

"Ahí descubrí que me habían robado la identidad", dijo Carlos.

El presupuesto solicitado por los estafadores.

Con la denuncia en mano, el hombre remarcó que el modus operandi es pedir presupuestos a diversas empresas, con la firma del negocio de Carlos. Una vez que esas empresas envían los presupuestos, rápidamente los estafadores generan una falsa transferencia de dinero y, en cuestión de minutos, se llevan la mercadería solicitada. A las horas, las empresas notan que los pagos son falsos y le reclaman al negocio de Carlos.

"Utilizan mi foto de perfil, el nombre de mi local, imágenes personales, un correo ficticio y pedidos de presupuestos falsos con el logo de mi comercio", puntualizó la víctima, mientras que indicó que la principal forma de contacto entre los estafadores y la empresa es a través de WhatsApp o por correo electrónico.

Para la víctima de la suplantación de identidad, alguna banda o personas compraron un chip, generaron un correo falso y comenzaron a estafar a otras personas. "No sé qué hacer, estoy desesperado porque ya hice la denuncia en la fiscalía pero eso va a demorar un tiempo", dijo.

Y agregó: "Cuando denuncié, pedí una custodia porque me amenazaron personalmente pero me dijeron que hasta que no me pase algo no podían actuar. Vengo a trabajar con miedo porque tengo una familia y no sé si puede llegar a pasar algo".

En medio de la grave situación, Carlos resaltó que tuvo que brindar un comunicado a través de las redes sociales para que sus clientes y allegados se enteraran que estaban cometiendo estafas a su nombre. "FlexCenter no está realizando ningún pedido de presupuestos y tampoco el servicio de transporte (están usando nuestro nombre para estafar)", publicó. El número del estafador.

Una estafa previa

La víctima de la suplantación de identidad puntualizó que, hace algunos meses vivió una situación similar, pero con una inversión de roles. En ese momento, alguien le solicitó un presupuesto de la mercadería que él vende y le enviaron un falso depósito.

Sin embargo, la estafa no logró concretarse: Carlos les explicó que no iba a entregar la mercadería hasta que la transferencia no se viera reflejada en su cuenta. "Me salvé, pero un día estás de un lado y, al otro, me tocó a mí".