Liberaron a los 47 arrestados tras el escandaloso partido en La Plata

Luego de los escandalosos incidentes que se produjeron el jueves por la noche en el partido de Gimnasia y Esgrima de La Plata y Boca Juniors, la Policía bonaerense arrestó a 47 personas. Sin embargo, este viernes por la mañana confirmaron su liberación.

El encuentro deportivo realizado el jueves por la noche en el estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata terminó con una feroz represión policial, un hincha muerto y al menos otros ocho heridos. En ese contexto, en el que el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, dijo que "van a ser echados de la Policía" los responsables del operativo de seguridad, la Policía Bonaerense confirmó la liberación de 47 personas que habían quedado aprehendidas.

Tras el escandaloso manejo de la situación, el fiscal Martín Almirón, a cargo de la UFI 8, decidió poner en libertad a todas las personas que durante los incidentes habían sido arrestadas. Pese a ello, todos fueron identificados y quedaron sujetos a la causa.

Consultado acerca de la posibilidad de dejar su cargo en el gabinete, Berni expuso: "Mi renuncia está todos los días a disposición del gobernador (Axel Kicillof), pero acá hay responsables que tenían una función de llevar adelante el operativo que no ha sido bien resuelto".

"Soy el ministro de Seguridad, pero hay responsables que tenían la función de llevar adelante este operativo y no lo resolvieron bien. Yo no me considero responsable de lo que pasó. No estuve a cargo del operativo de seguridad. Para eso hay toda una cadena de mando", recalcó.

En tanto, expresó que el jefe del operativo de seguridad, de apellido Corvalán, fue "quien firmó el acta con el club, dispuso el operativo y el responsable de algo que se resolvió de la peor forma" y consideró que lo ocurrido anoche "es inexplicable".

Heridos

El Gobierno bonaerense informó en un comunicado que siete de los ocho hinchas heridos recibieron este viernes el alta médica, tras recibir atención en diferentes hospitales. "Siete de las ocho personas ingresadas ayer en horas de la noche como heridos leves a efectores provinciales en la ciudad de La Plata han evolucionado favorablemente durante el transcurso de la madrugada y se han ido de alta", precisa el informe.

"La persona restante, herida en el maxilar, se encuentra internada en observación para ser evaluada por el equipo de otorrinolaringología pero fuera de peligro", agrega.

Finalmente, se destacó que durante la madrugada, "se registraron consultas de 7 personas en el Hospital San Juan de Dios, 1 en Hospital San Roque de Gonnet, 3 en el Hospital Sor María Ludovica y 7 en el Hospital Gutiérrez, a las que también se les brindó atención médica por situaciones leves, sin requerir internación".