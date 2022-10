Tres detenidos por secuestrar mujeres para prostituirlas en Turquía

Dos hombres y una mujer fueron detenidos sospechados de captar mujeres para explotarlas sexualmente en clubes nocturnos de Turquía. Los imputados engañaban a las víctimas bajo el argumento que organizaban “shows de bailes” y “presencias en boliches” en el exterior con un salario de 700 dólares mensuales.

El casting de víctimas se convocaba a través de la cuenta de Instagram Tempo Dance Company Argentina administrada por una mujer de 62 años, detenida, que tenía un piso en la Avenida Libertador al 5300. La mujer, apodada “Grace” se movilizaba con un Mercedes Benz C200 y estaba a cargo de la “primera evaluación”.

Los ensayos de baile se llevaban adelante en un local de Lanús, donde las mujeres que pretendían viajar al exterior eran filmadas. Hasta ahora hay tres personas que fueron procesados y embargadas en 10.000.000 de pesos. Se sospecha que podría haber ciudadanos turcos o de otras nacionalidades de Europa del Este involucrados en la organización.



La Fiscalía Federal de Lomas de Zamora determinó que, al menos diez mujeres, de 18 a 29 años viajaron en distintos vuelos rumbo a Italia y luego a Turquía. El primer grupo salió en la aerolínea KLM el 16 de noviembre de 2021. Diez días después, el 26 de noviembre, otro grupo de chicas partió en un vuelo de Lufthansa. En ambos casos fueron escoltadas por los detenidos. Los pasajes fueron pagados por una empresa de turismo llamada ETRAVELI GROPU, con sede en Suiza. Hasta ahí llegó el rastro de los investigadores.

El contrato que firmaron las víctimas era para realizar bailes en el club nocturno Manilya Gazinosu en la ciudad de Ankara. Hay otro sitio también con shows eróticos que está siendo investigado. Ninguna de las chicas que viajaron volvió a la Argentina. De muchas de ellas se desconoce el paradero en Turquía. Sólo se sabe que una de ellas emigró a Egipto.

La Justicia Federal prefiere no revelar la identidad de las personas detenidas. Sus teléfonos celulares fueron intervenidos y se detectaron mensajes de texto y hasta conversaciones donde no sólo acuerdan lanzar una nueva convocatoria de mujeres para bailes en Turquía sino que, además, hablan de ganar más dinero si aceptan las víctimas mantener relaciones sexuales con los clientes turcos.

El siguiente diálogo ocurrió el 17 de agosto de 2022 entre los dos hombres procesados. Conversan sobre una de las jóvenes enviadas a un club nocturno. Es una de las pruebas de la Justicia Federal de Lomas de Zamora:

IMPUTADO 1: La mina es scort, tiene que estar todo el día chupando p...

IMPUTADO 2: Si, si, si, olvídate.

IMPUTADO 1: Acá, con que chupen una por día, diferencia en dólares.

IMPUTADO 2: Sí, sí, sí.

IMPUTADO 1: Es pesado, estar todas las noche ahí, es pesado. Porque por algo buscan chicas constantemente, no duran más de tres meses cuatro meses, porque es mucho. Es muy pesado.

Las víctimas eran seducidas por la retribución de un sueldo en dólares y muchas de ellas aceptaban viajar. Otras, según reconstruyó la Justicia, lograron desistir. Las chicas estaban obligadas a “hacer presencias” y “un show cada 30 minutos todas las noches”. En la propuesta de los captores argentinos se incluía tickets de avión, hospedajes, comidas, asistencia médica y vistas de trabajo y un salario mensuales de 700 dólares.

Pero el contrato con los turcos también ocultaba un régimen de esclavitud cuando llegaban a la capital turca. Así lo consigna uno de los contratos secuestrados en uno de los allanamientos realizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en la calle Chaco al 800 en Lanús.

“El artista tendrá derecho a dos días libres dentro de 30 días laborales serán disfrutados por el artista si así lo desea y no serán abonados. El tiempo libro es 12.00 a 19.00 horas. Fuera de estas horas el artista está obligado a estar en el hotel o en el club”. Según la investigación del fiscal federal Sergio Mola, los propietarios de los clubes nocturnos de Turquía obligan a las jóvenes argentinas a la prostitución.

Sólo una chica logró declarar. Lo hizo a través de una Cámara Gesell. Su testimonio fue clave para el inicio de la causa. La joven había sido convocada por los captores para una propuesta laboral fuera del país. Asistió al casting y logró escaparse antes que la lograran subirla a un vuelo rumbo a Turquía. En su declaración contó una de las escenas que le tocó vivir en el casting.

“Pasó algo raro. Nos dijeron que improvisemos. Pasaron dos chicas y realizaron una escena lésbica. Me pareció muy impactante porque no tenía nada que ver con el baile. También nos pidieron hacer una escena de topples, no nos obligaban pero me sentí muy incómoda porque todas mis compañeras lo hacían. La escena fue espaldas pero salió alguna parte de frente pero no lo sé porque nunca nos enviaron el material de grabación”.

La Fiscalía Federal de Lomas descuenta que algunas de las mujeres captadas y llevadas a Turquía pueden estar siendo sometidas sexualmente aún hoy. En las últimas horas, solicitaron ayuda al programa de Rescate de Personas e Interpol para poder lograr hallar a las familias de las jóvenes y también a ubicar en Ankara a las chicas que salieron engañadas desde la Argentina.