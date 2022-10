Revolución Federal: se filtraron las escuchas por las que los detuvieron

Las escuchas telefónicas sobre los teléfonos de Jonathan Morel, supuesto líder de Revolución Federal, y Sabrina Basile, hija del ex técnico de la Selección Argentina, fueron claves para la investigación. Tras la información obtenida, lograron detener a ambos y acusarlos por amenazas a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, se filtraron las conversaciones.

- Morel: Entonces mi idea es hacer una actividad fuerte… ehhhh…. Con una consigna que sea bajo el lema o "no le tenemos miedo" o "no nos van a callar".

- Basile: Sí.

- Morel: Y la idea es algo así que imagino, ehhh sería como llevar bolsas mortuorias con nuestras caras.

- Basile: Sí.

La conversación entre ambos fue el 13 de octubre pasado, cuando asumían las nuevas ministras del Gabinete, a lo que también hicieron alusión, aunque Morel dijo que "ni sabía" de ese acto. La idea de Morel era convocar a una marcha con todos "los damnificados por los K".

- Morel: La idea es reunir a todos los damnificados por los K, en el sentido este de las calumnias e injurias.

- Basile: Sí.

- Morel: A todos los que nos ensucian como El Presto, Danann (el primero fue condenado por injurias a la primera dama, y el segundo es Emmanuel Dannan, un influencer libertario).

- Basile: Sí.

- Morel: Ehh patricia Bullrich también me encantaría ¿Entendes?.

- Basile: Sí.

- Morel: O sea, ver quién tiene el contacto de alguno o algo, para llamar y ver si le interesa o no para yo saber con qué contamos.

- Basile: Sí, mira, yo tengo el de Ulises Chaparró de Jóvenes Republicanos. Tendría que preguntar.

- Morel: Sí.

- Basile: Si se prende, o sea, él no se va a prender personalmente porque está trabajando en el Senado, con un senador, pero sí puede mandar al grupo, digamos.

- Morel: O sea, porque esa es la intención, porque las marchas ahora no le dan convocatoria a nadie. A alguien se le ocurre una marcha y son quince personas en Twitter con un hashtag pedorro.

- Basile: Yo te digo de mi parte, tomé la decisión de retirarme de la calles.

- Morel: Ok.

- Basile: O sea, los apoyo en todo, pero estoy a favor de lo que hagan. Si llega a pasar algo estoy, pero yo viste, fueron cinco años de lucha y ya decidí retirarme.

Luego, el líder de Revolución Federal y Basile hablan de la cobertura por parte del canal C5N y sobre su vinculación con la familia Caputo, de quien Nicolás fue ministro de Mauricio Macri. En la conversación Morel explica los trabajos que hizo de carpintería y cómo facturó para esa empresa de la familia del ex funcionario, aunque él no integra la misma, y por eso niega de su boca que sea un financiamiento encubierto como sugieren desde el entorno de la vicepresidenta.

- Morel: El tema es que, realmente no quiero que esto quede en la nada, ya está… o sea listo, lo hecho, hecho está ¿Entendés?, todos te dicen "bueno aflojá", no hermana, ya aflojé un mes, hace un mes que no hago nada, dos meses. Y hace un mes literal, porque fue el primero de septiembre, fue cuando le pegaron, cuando casi le pegan el tiro a Cristina. Desde ese día no hicimos más nada, entonces ahh, realmente hace un mes y medio que no hacemos nada.

- Basile: Hm….

- Morel: Y ahora están con todo esto, Así que, claramente no hacer nada no es la solución, Hay que hacer y cada vez más fuerte.

Jonathan Morel, Sabrina Basile, Leonardo Sosa y Gastón Guerra, estos dos últimos también integrantes de Revolución Federal, están detenidos por varios delitos al volcar advertencias en las redes sociales y también participar de una charla donde se planificaban acciones políticas. Todos fueron indagados y el juez Marcelo Martínez de Giorgi tienen que resolver sus procesamientos.