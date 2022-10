Duros detalles del crimen de la beba de Rivadavia: Naiara agonizó por 12 horas y tenía fracturas que "le impedían respirar"

El juicio por jurado por el asesinato a golpes de Naiara Ortiz (1) está culminando y, este viernes, se conocieron durante los alegatos los últimos detalles de cómo se produjo el hecho. Con la condena a perpetua de Luis Miguel Ávila (38), el padrastro de la beba, ahora se espera conocer el veredicto contra la madre de la menor, María Isabel Ortiz (29). A su turno, el Ministerio Público Fiscal explicó que la víctima agonizó por 12 horas y tenía fracturas que le "impedían respirar".

A través de un juicio abreviado que se realizó el lunes por la mañana, minutos antes del inicio del juicio por jurado, Ávila se declaró culpable del crimen de Naiara. El hombre aceptó que mató a golpes a la pequeña y, por este motivo, fue condenado a perpetua. Tras esto, el debate arrancó con una sola imputada, la madre de la niña, quien dijo que "nunca le hizo semejantes daños como los que se le acusan".

"Yo siempre estuve para mis hijos, nunca dejé que ellos vieran cuando habían discusiones familiares y nunca les pegué. A mis cuatro hijos los amaba por igual, siempre estuve para ellos, nunca les pegué y menos hacerles semejante daño del que se me acusa, que supuestamente yo le hice a mi hija", señaló la sospechosa.

Luego de escuchar testigos de la querella y la defensa, Mariano Carabajal, representante del Ministerio Público Fiscal, afirmó que Naiara estuvo sola en la vida. "No estamos acá para juzgar un par de caídas, como le puede suceder a cualquier niño, sino para hablar sobre un maltrato infantil que fue advertido por niñas de 10 y 8 años".

El 20 de junio de 2020, Naiara se encontraba junto a su madre y padrastro en una finca de Rivadavia, Mendoza. En ese contexto, la pequeña fue brutalmente golpeada y, durante horas, se mantuvo descompuesta, pálida, con la piel amarilla, sin apetito, ni coordinación para caminar.

"Paradójicamente, los adultos que estaban ese día en la finca no vieron nada. Hicieron la del avestruz: metieron la cabeza debajo de la tierra. Y es lamentable porque esto que se reflejó en el juicio, lo hemos visto desde el primer día de la investigación, incluso en el final del juicio y ante el público, donde no hay un solo familiar de Naiara", dijo Carabajal.

María Isabel Ortiz, la madre de Naiara.

Un día después de la golpiza, el padre de la imputada pidió que llevaran a Naiara al médico porque "tambaleaba y no podía ni caminar". Al llegar al hospital Saporitti de Rivadavia, la madre de la beba decidió no informar sobre los golpes al personal médico y, esa conducta, entorpeció la labor.

Sin embargo, la acusada conocía la situación. "Te van a preguntar de los golpes", le dijo Ávila a Ortiz, mientras dialogaban por teléfono. Horas más tarde, la niña murió.

Para el Ministerio Público Fiscal, la madre de Naiara pudo evitar la muerte, pero "la dejó agonizar por más de 12 horas". "A las nueve de la noche, la hermana le dijo que la nena tenía vómitos, que le cambiara el buzo. Pero Ortiz no hizo nada, la dejó agonizar con tres fracturas en las costillas que le impedían respirar. Dijo que no se dio cuenta pero, ¡cómo no se va a dar cuenta! Hasta las niñas se dieron cuenta", en referencia a otras menores que estaban en la casa.

A su vez, el fiscal Carabajal hizo hincapié en el relato de los médicos que trataron de salvar a Naiara, quienes afirmaron que la niña "llegó en mal estado y sintió mucho dolor durante todas esas horas". En ese contexto, remarcó algunos detalles de la personalidad de la imputada.

"La señora Ortiz tiene rasgos de personalidad psicopática, falta de repercusión emocional ante la muerte de Naiara, es manipuladora e incluso intentó hacerlo con la doctora que la analizaba. Siempre tuvo más preocupación por desligar a Ávila del hecho que por la muerte de su niña. Además miente y oculta información, tiene falta de autocrítica y es peligrosa en el ámbito doméstico", puntualizó Carabajal en relación al testimonio que brindó una de las médicas psiquiatras. El fiscal de la causa.

Al final de su alocución, el investigador pidió justicia por Naiara, mientras se lo notaba visualmente afectado por el caso. "Hoy vengo a pedir justicia por la niña que no tuvo voz", puntualizó.

Luego de este alegato fue el turno de la defensa, para finalmente dar lugar a la deliberación del jurado, que por la tarde de este viernes dará a conocer el veredicto de culpabilidad o no de esta mujer, que arriesga prisión perpetua.