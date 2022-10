Video: así fue la brutal golpiza que recibió el dirigente de Argentino de Merlo

Durante las últimas horas se conoció un video sobre la salvaje golpiza que recibió un dirigente del club Argentino de Merlo, el cual estaba imputado por la muerte de una jugadora de fútbol a raíz de un accidente de tránsito en la localidad bonaerense de Baradero. Pese a que se pensaba que había muerto por los golpes, la necropsia confirmó que no fue producto de ello.

Se trata de Ricardo Ernesto López (75), quien murió en la Clínica Agüero, del partido bonaerense de Morón, donde fue derivado luego de ser agredido a golpes. Sin embargo, antes de ese episodio, el hombre estaba internado en un hospital de Baradero, donde se recuperaba del accidente de tránsito que sufrió junto a Giuliana Gómez, la jugadora de Argentino de Merlo que falleció el 8 de este mes.

En las imágenes de las cámaras de seguridad se logró observar el momento exacto en el que familiares de la futbolista Giuliana Gómez ingresan a la sala en donde se encontraba López y lo atacan brutalmente. Si bien existían policías dentro del hospital, apenas pudieron contener la furia de los agresores, quienes cruzaron la puerta y comenzaron a propinarle golpes de puño al dirigente.

El hijo de López dialogó con TN y explicó que "cuando estaba en observación, a medianoche, la familia llegó y algunas personas agredieron a su papá". "Le pegaron con un tubo de oxígeno en la cabeza. Después el médico me dio las pertenencias y me dijo ‘tu papá está consciente’. Me reconoció, hablamos, me relató todo esto que les estoy contando”.

Sin embargo, luego de ser trasladado a otro centro de salud, tres familiares de la joven deportista se convirtieron en los principales sospechosos. “Luego de tener el informe de la autopsia de Ricardo López podría pedir el cambio de carátula a homicidio. Tenemos que certificar que el causal de la muerte fueron los golpes que recibió o el accidente en el que participó”, explicaron.

Finalmente, la necropsia confirmó que la muerte de Ricardo Ernesto López no se debió a los golpes que recibió.