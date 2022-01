Peligro: intentaron secuestrar a una chica a plena luz del día en Mendoza

Una mujer denunció que un hombre de unos 50 años intentó secuestrar a su hija de 12 cuando caminaba por Tunuyán, en Mendoza. Es el segundo caso de intento de secuestro que ocurre en pocos días en el departamento del Valle de Uco. Por este hecho no hay sospechosos en la mira.

La denuncia la realizó Vanina Borcia, quien fue candidata a concejal en las últimas elecciones por el Frente Cambia Mendoza. En diálogo con Mdz, relató lo que ocurrió el miércoles por la tarde cuando su hija de 12 años fue víctima de un intento de secuestro.

"Mi hija había salido de casa con destino a lo de su abuela a buscar el cargador de su celular. Solo tenía que caminar pocas cuadras, por eso la dejé ir sola", sostuvo.

La chica optó por ir por la calle Ibáñez que es poco transitaba y de esta manera acortar el camino. Fue en ese momento que una camioneta roja se acercó. El conductor bajó el vidrio del acompañante y le dijo: "Hola, linda".

La chica lo miró, como no lo conocía comenzó a apurar su paso, el sujeto se bajó de su rodado y comenzó a acercarse. La chica corrió unos 70 metros a toda prisa y de golpe se encontró con su tía, quien no entendía lo que pasaba.

"Mi cuñada vio que lloraba mucho, no entendía qué pasaba por lo que no pudo ver al hombre", dijo Vanina.

Al parecer, el sujeto al ver que la joven se encontró con otra persona optó por escapar rápidamente.

Vanina y su hija realizaron la denuncia en la comisaría 15 de Tunuyán y declararon que el sospechoso iba a bordo de una Ford F100. Asimismo, la calle es de una sola salida y en la zona hay cámaras de seguridad, por lo que esperan poder identificarlo. La denuncia que hizo la mujer en las redes

"Hago pública la situación porque me dio mucho miedo y porque si no estamos alerta y hacemos algo después tenemos que pedir justicia o que aparezcan nuestras hijas. Sé que si lo atrapan seguramente salga a las pocas horas, pero es necesario que hagamos algo", sostuvo la mujer.

Al respecto, Vanina indicó que tras el hecho recibió varios comentarios de otros intentos de secuestros en la zona y hasta datos de quién podría ser el sospechoso.

"Me dijeron que hay un hombre con una camioneta que suele decirle cosas a las chicas, pero no saben dónde vive", aclaró la mujer y agregó, "lo peligroso de esto es que no sabemos cuál era el objetivo de esta persona, para qué se la quería llevar y si esto ha pasado en otros lugares".

Este es el segundo intento de secuestro que ocurre en Tunuyán en pocos días. El 9 de enero vecinos denunciaron que un hombre, también de unos 50 años, se llevó a un nene de 7 de la mano desde una plaza, en una extraña situación. En ese momento una vecina los siguió e increpó al hombre.