Video: así escaparon los sicarios que asesinaron al argentino en Playa del Carmen

El asesinato del empresario argentino Federico Mazzoni conmocionó a Playa del Carmen, México. El hombre fue encontrado con dos disparos en la cabeza y, durante las últimas horas, se conoció un video sobre cómo escaparon los sicarios que lo atacaron. Cómo es la situación en ese destino turístico.

Mazzoni era gerente de Mamita's Beach Club, un reconocido local de la zona. El hombre fue asesinado a balazos en el baño del establecimiento y, según dijo su hermana, los asesinos buscaban al dueño del lugar y le "dieron un aviso" matando a su familiar.

"Creo que el dueño denunció algo que no debió denunciar para los malos y lo fueron a buscar a él. Estaba escondido y hacía días que no aparecía y el que le sigue en jerarquía en ese VIP Class ha sido mi hermano y le han dado un aviso al dueño matando a mi hermano", dijo Victoria Mazzoni, la hermana del empresario asesinado.

Mazzoni fue atacado a tiros durante el martes cerca de las 17.50 y, al llegar la policía al lugar, ya estaba fallecido. El fiscal general de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, manifestó a la prensa que "la primera investigación señala que fueron dos sujetos que platicaron con la víctima y posteriormente huyeron".

"No tengo palabras para describir el dolor que se siente por esta pérdida", expresó Victoria, quien agregó que su familia está compuesta por sus padres, tres hermanos varones (entre ellos Federico) y ella, todos oriundos de la provincia de Córdoba.

La mujer, quien contó que hacía 15 días había viajado a visitar a su hermano a México, dijo que "no se venia venir" algo así, aunque explicó que Federico "fue siempre el que dio la cara en Mamita's en cualquier asunto. Sabemos que es una ciudad que está cruzada por el narcotráfico permanentemente y en México todas esas cosas son moneda corriente".

"No se lo ha esperado, esto aparentemente es un ajuste de cuentas", añadió Victoria, quien sostuvo la hipótesis que lo ocurrido era una advertencia para el dueño del club, Jorge Mazuca Fuentes. "Jorge lo quería muchísimo a mi hermano. No se comunicó todavía con la familia y no puedo creer por qué, si estaba en peligro, no le ha puesto custodia", agregó.

Tras el homicidio, la Fiscalía General de Quintana Roo informó a través su sitio de web oficial que se "inició carpeta de investigación por el homicidio de un empleado de un restaurante en el Municipio de Solidaridad" y que agentes policiales trabajaban en el lugar "recabando entrevistas y evidencias para identificar al o los participantes en estos hechos".

Por su parte, desde Mamita's Beach Club emitieron un comunicado en el que se lamenta el suceso y se explica que no darán detalles de lo ocurrido para no entorpecer la investigación. "Con mucho pesar, lamentamos el hecho registrado la tarde de este martes en nuestras instalaciones. Externamos nuestras condolencias y oraciones para familiares de nuestro colaborador", dice el primer tramo de la comunicación.