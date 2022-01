Escándalo: denunció que la novia de Thiago Almada le dio una paliza

Un escándalo se desató en las últimas horas cuando una joven denunció a la novia del futbolista Thiago Almada por darle una paliza en una fiesta. Producto de los golpes sufrió cinco fracturas y debió ser operada. La víctima, además, asegura que el deportista en ningún momento intentó impedir la agresión.

El hecho ocurrió el 11 de octubre, pero recién trascendió este viernes. Ese día, Martina estaba en una fiesta de Puerto Madero con una amiga y un conocido le propuso ir a la casa de un amigo. Juntos llegaron al departamento que era de Almada y en la que se encontraba el también futbolista Ángel Correa.

El futbolista también fue denunciado

Cuando las jóvenes ingresaron se acercó la novia del futbolista de Vélez y les dijo que se tenían que ir. De inmediato comenzó a golpearlas. A Martina la tiró al piso, le pegó patadas y hasta le partió un florero en la cabeza, de acuerdo al relato de la víctima.

El hecho ocurrió frente a la mirada del futbolista que no paró la agresión. Fue su hermano quien tomó del brazo a la novia de Almada y la llevó a otra habitación.

Martina fue hospitalizada donde le diagnosticaron cinco fracturas en la nariz y en la mandíbula.

Días después Almada le envió en mensaje en el que le pedía disculpas por no haber actuado y “también me dijo que no quería quilombo porque Ángel Correa tiene familia y tenía que estar jugando”. sostuvo la joven a Crónica en relación al partido que debía jugar la selección contra Perú días después.

La denuncia dela víctima fue realizada contra la agresora y los futbolistas que no intervinieron.