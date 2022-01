Video: así fue el robo que sufrió el periodista Sergio Lapegüe

Con total tranquilidad. Así se movieron los delincuentes para ingresar a la casa del periodista Sergio Lapegüe, quien fue desvalijado durante el viernes por la tarde. Aunque él se encontraba de vacaciones en México, un vecino le comunicó que ladrones habían roto la reja de ingreso de la propiedad ubicada en Lomas de Zamora.

Cerca de las 19.30, un auto blanco se colocó de culata en el ingreso de la casa. De los asientos traseros descienden tres ladrones y los minutos pasan. Con total impunidad, los delincuentes rompieron la reja de entrada a la casa.

Casi dos horas más tarde, cerca de las 21.22, el mismo auto blanco vuelve a estacionarse sobre la vereda. Desde la casa salen los delincuentes con mochilas y bolsos llenos de objetos robados que guardaron en el baúl y asiento trasero del coche. Luego, se retiraron sin ser advertidos.

Debido a que en la casa no se encontraban los hijos del conductor, los ladrones tuvieron tiempo para llevarse elementos de valor y hasta la CPU de las cámaras de seguridad. Lapegüe indicó que desde su celular no lograba entrar a las cámaras de seguridad, pero en ese momento creyó que se debía a los cortes de luz que afectan a importantes zonas del conurbano bonaerense y no sospechó que había sido víctima de un delito.

El conductor descansa desde hace varios días en Playa del Carmen junto a su esposa y, se enteró del robo gracias a un vecino que advirtió que la reja negra de la entrada de su casa estaba abierta.

Personal de la Comisaría 1ra de la zona se trasladó hacia el lugar y dispuso una custodia preventiva. La casa será peritada por personal de la Policía Científica cuando regrese Lapegüe y su mujer, y puedan constatar todos los faltantes. La investigación del robo está en manos de la UFI Nº 11 de Lomas de Zamora.