Final feliz: hallaron al niño de 8 años que había desaparecido

Luego de casi tres días de búsqueda intensa, durante la jornada del jueves atraparon al ciudadano ruso Adrián Zaitsev. El hombre está acusado de secuestrar a su hijo de 8 años y será examinado por un psiquiatra forense. Ambos se escondían bajo un nylon negro entre la maleza.

Durante el mediodía del jueves, personal de la Policía de Neuquén lo tenía cercado. El hombre junto a su hijo se encontraban cerca de un puesto donde acudieron, el día miércoles, a pedir comida y agua.

“Ayer (miércoles) alrededor de las 22:40 unos vecinos de un puesto a unos 35 kilómetros de Añelo, al sur de la Ruta Provincial 51, frente al yacimiento Loma La Lata dieron aviso que este hombre se acercó a pedirles algo para comer y tomar para los dos”, dijo el comisario Claudio Vinet.

El operativo de búsqueda continuó durante toda la noche. El lugar en el que se encontraban estaba repleto de cañadones y, durante la madrugada, cerca de las 3.30, unos efectivos policiales estuvieron a punto de caer por un barranco. Por este motivo, armaron puestos de vigilancia hasta que amaneciera.

El momento en el que fueron atrapados y trasladados hacia el campamento.

El niño era buscado por tierra, agua y aire. A primera hora de la mañana, lograron encontrar el caballo que el ciudadano ruso había robado para emprender la huida con su hijo. “Para no alertarlo de nuestra cercanía nos metimos agazapados por la maleza y fue cuando vimos un nylon negro que sobresalía”, dijo Vinet.

No sabían en qué condiciones podían hallarlos, por eso decidieron actuar rápido. Mientras algunos policías sacaban el nylon de un fuerte tirón y otros se arrojaron sobre el hombre para inmovilizarlo. "No sabíamos si estaba armado y cómo podía reaccionar", expresó el comisario.

Sanos y salvos

Adrián Zaitsev no ofreció resistencia y se dejó llevar hasta el campamento montado donde aguardaba personal médico para corroborar el estado de salud. En tanto, el pequeño fue cargado hasta el lugar por uno de los miembros del operativo.

El hombre ruso quedó detenido en la Comisaría 10 de Añelo a disposición de la Justicia y será examinado por un psiquiatra. Por su parte, el pequeño Erik de 8 años quedó al resguardo estatal. Ambos fueron revisados por personal de salud y se les brindó agua y comida por las altas temperaturas.

El caso

Erik Zaitsev Rusakov se encontraba desaparecido desde el lunes por la tarde en Neuquén. El principal sospechoso es su padre, un ciudadano ruso que estuvo detenido en Bolivia y que, según la denuncia de los familiares, padece problemas psiquiátricos.

La Policía de la provincia de Neuquén buscaba al pequeño y a su padre, Kilian Adrián Zaitsev, luego de la denuncia realizada durante el martes por la madrugada en la Comisaría 10 de la localidad de Añelo. En concreto, el niño se encontraba al cuidado de sus tíos ya que su madre se encuentra en Bolivia desde el mes de agosto.

Este sábado, el padre se acercó a las inmediaciones de la vivienda ubicada en la cercanía de la Ruta Provincial 17, a la altura del kilómetro 182. Sin embargo, el pequeño no tiene relación con su papá, e incluso la familia no dejó que Kilian se acercara. Pese al pedido de alejamiento, durante los primeros minutos del martes, radicaron la denuncia porque "desde la tarde no encontraban al niño".