A un paso de atraparlo: cercaron al ruso que secuestró al niño de 8 años

El ciudadano ruso Adrián Zaitsev está a un paso de ser atrapado por la Policía de la provincia de Neuquén en la zona de Los Barreales. El hombre es sospechoso de secuestrar a Erik Zaitsev Rusakov, su hijo de 8 años.

El jefe de la Dirección de Seguridad de Añelo, Claudio Vinet, explicó que en la noche del miércoles a las 22.40 recibieron una alerta que afirmaba que el hombre junto a su hijo estuvieron en un puesto ubicado a 35 kilómetros de Añelo. “Sedientos, hambrientos y exhaustos en su fuga se habían aproximado a un puesto distante", relató a medios locales.

Con un operativo que se realiza por aire, tierra y agua, rápidamente lograron acercarse a la zona en la que se encontraba el ciudadano ruso junto a su hijo. Sin embargo, diez minutos antes de arribar los efectivos policiales, lograron fugarse del lugar en donde les dieron agua y comida.

“Ya tenemos un área circunscripta donde realizar la búsqueda. Estuvimos hasta las 2 de esta madrugada, hora en que se suspendió por la nocturnidad y las condiciones del terreno”, agregó Vinet.

Así realizan la búsqueda para dar con el ciudadano ruso y su hijo.

Adrián Zaitsev y su hijo Erik viajan en un caballo robado. Sin embargo, para el jefe policial ya no se trataría de un secuestro. “Está a las claras que los dos están bajo su propia voluntad, descartando la posibilidad de un secuestro, o que este menor esté bajo algún condicionamiento del padre”.

El caso

Erik Zaitsev Rusakov se encuentra desaparecido desde el lunes por la tarde en Neuquén. El principal sospechoso es su padre, un ciudadano ruso que estuvo detenido en Bolivia y que, según la denuncia de los familiares, padece problemas psiquiátricos.

La Policía de la provincia de Neuquén busca al pequeño y a su padre, Kilian Adrián Zaitsev, luego de la denuncia realizada durante el martes por la madrugada en la Comisaría 10 de la localidad de Añelo. En concreto, Erik se encontraba al cuidado de sus tíos ya que su madre se encuentra en Bolivia desde el mes de agosto.

Este sábado, el padre se acercó a las inmediaciones de la vivienda ubicada en la cercanía de la Ruta Provincial 17, a la altura del kilómetro 182. Sin embargo, el pequeño no tiene relación con su papá, e incluso la familia no dejó que Kilian se acercara. Pese al pedido de alejamiento, durante los primeros minutos del martes, radicaron la denuncia porque "desde la tarde no encontraban al niño". La familia radicó la denuncia luego de buscarlo por horas.

Kilian Adrián Zaitsev, es ciudadano ruso y uruguayo. En 2020 fue detenido en Bolivia por violencia familiar. "Se cree un enviado de Dios, estamos haciendo gestiones para que sea trasladado a un psiquiátrico”, explicó el gobernador del penal de Palmasola, Luis Fernando Céspedes.

Aunque no se sabe cómo llegó a la Argentina, o si se escapó de un hospital psiquiátrico, la última vez que tuvo un conflicto fue durante el último fin de semana. Kilian fue demorado en la comisaría por un altercado con un vecino. El hombre había usurpado un galpón de una chacra en la que encontraron "botellas con sangre adentro, una batería de auto y papeles de vehículos que serían robados”.