México: un argentino fue asesinado y enterrado en el jardín de la casa de su secretaria

Daniel Cipolat vivía en México desde hacía más de una década, y las últimas informaciones indican que allí es también donde murió. El "conferencista cósmico" fue desenterrado en el jardín de su secretaria Linda Uribe, que por estas horas está sospechada por asesinato.

Días atrás, un posteo en las redes de Cipolat -que en las redes era conocido como Dandelion- comentaba que había contraído la variante Delta del coronavirus. “Esta vez me tocó a mí (...) ¿Qué les puedo decir? Ahí viendo al cuerpo a ver qué hace. Por lo pronto, no responde a ninguna medicación. Sigue su proceso tremendamente debilitante y molesto. No tengo miedo, estoy abierto para cualquier desenlace y lo que deba ser. Estoy transitando por mi noveno día. Para mí todo está siendo digitado a través de la tecnología de microondas. Cuando todo haya terminado, si estoy para contarlo, daré mis conclusiones. Los abrazo con mi corazón ¡Cuídense!”, se leía en su cuenta de Instagram.

Ahora bien: a estas alturas no se sabe si era realmente Cipolat el que redactó esas líneas o si fue su secretaria que, ya con planes de asesinarlo, decidió disimular el hecho apelando a la pandemia como excusa.

Una de las reflexiones que solía compartir el fallecido.

Descubrimiento

La secretaria del muerto anunció su deceso y luego se llamó al silencio. El cuerpo no aparecía; y a la familia del hombre le resultó todo lo suficientemente extraño como para que uno de los hijos viajara a tierras mexicanas para sacarse las dudas.

Así fue como el 13 de septiembre Nicolás Cipolat comenzó su pesquisa en el país del norte y se entrevistó con Linda, quien admitió que tenía el cadáver de Daniel en el jardín.

Las autoridades mexicanas ya recuperaron los restos, pero la secretaria permanece prófuga. Se esperan los estudios forenses para analizar las circunstancias en que murió el conferencista.