La madre del bebé asfixiado por su padre escribió una carta conmovedora

La expareja del argentino Martín Ezequiel Álvarez Giaccio publicó ayer una dolorosa carta en la que expresó su pena y su intención de luchar contra la violencia doméstica y de género, luego de que el hombre asfixiara al hijo que tenían en común. Poco después, el cadáver del agresor fue hallado en una zona boscosa cercana a Barcelona. Se cree que el sujeto se suicidó tras haber matado al nene en el Hotel Concòrdia de esa ciudad.

"Cuando recupere las fuerzas me sumaré a vosotras para conseguir un mundo más justo en el que las mujeres y los niños también podamos vivir en paz y libertad", dijo la mujer según apuntan medios españoles como El Diario de España.

El crimen tuvo lugar el 24 de agosto, y por esa fecha Giaccio mandó fotos y un mensaje en el que le decía a su ex que "en el hotel" encontraría "lo que se merece". Allí estaba el cuerpo del niño.

Ahora, cruzada por la tragedia, la mamá del menor expresó: "sé que son muchas las personas que habéis lanzado mensajes de cariño y apoyo en estos momentos tan difíciles. Os lo agradezco de corazón, especialmente a todas aquellas madres que han sufrido también el inmenso dolor de la violencia vicaria". Con esto último se refirió, claro, al hecho de que el filicida mató al pequeño con la intención de causarle la máxima pena a la mujer.

Otra imagen del padre que mató al pequeño.

"Desde ese día -continuó la mujer- he sentido un dolor extremadamente profundo, más de lo que cualquier persona pueda llegar a imaginar, además del trauma que he sufrido. No me rendiré hasta hacer justicia para mi hijo y para mí, aguantaré hasta el final".

En otro tramo, comentó: "Todas las familias podrán comprender el inmenso amor hacia un hijo y lo terrible de su pérdida. Es por ello que quiero dedicar unas palabras de agradecimiento a todas las personas que habéis colaborado en la búsqueda, en todo el apoyo que contribuye a mi estado emocional, os mando todo mi afecto y os pido que sigáis perseverando, ayudando al máximo posible para que se encuentre al autor de este crimen”.

Cabe aclarar que al poco tiempo, las autoridades catalanas dieron con el cadáver del Giaccio, quien era intensamente buscado por los Mossos d´Esquadra, la Policía catalana.