Terror en Pilar: mató a su hijo, hirió a su hija e intentó suicidarse porque "se lo dijo un pájaro"

La localidad bonaerense de Villa Rosa fue escenario de un acontecimiento terrorífico: una mujer mató a un hijo, hirió a otra e intentó suicidarse. Además, argumentó que lo había hecho por "pedido de un pájaro".

“Un pájaro me dijo que los mate a todos y que me mate”.

La mujer de 30 años, primero asesinó a cuchillazos a su hijo de 11 años, luego hirió a su hija de 6 años, que alcanzó a escapar toda ensangrentada y pedir ayuda mientras corría por la calle.

Agentes policiales encontraron en la casa a una mujer de unos 30 años, identificada como Verónica Beatriz Gaitán, cubierta de manchas de sangre. En una de sus manos tenía un cuchillo y a su lado estaba el cuerpo de su hijo, un chico de 11 años.

Cuando llegaron los uniformados, la mujer se encerró en la casa. Cuando llegó su marido, él se encargó de abrir la puerta para que los uniformados pudieran dialogar con la presunta asesina para que se entregue.

“Un pájaro me dijo que los mate a todos y que me mate”, le había dicho la mujer a los policías, según relató uno de los investigadores, aunque sus declaraciones no tienen valor judicial. Al mismo tiempo, argumentó que la muerte del niño se relacionaba con que “iba a ser llevado a un templo Umbanda”.

La niña de seis años que logró escapar luego de que su madre la hiriera en su pecho, piernas y brazos, fue trasladada a una sala de atención primaria local y está fuera de peligro.

Interviene personal de la comisaría 6° de Pilar y peritos de Policía Científica. La investigación quedó a cargo de Andrés Quintana, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de dicho distrito.