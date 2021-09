Accidente fatal de Potrerillos: la mamá de la nena agradeció la ayuda

La madre de Milagro Guadalupe Méndez Segovia (9), la nena que sobrevivió milagrosamente al accidente que se produjo la semana pasada en Potrerillos, agradeció este miércoles la ayuda de policías, personal médico y bomberos que colaboraron en el rescate. La pequeña fue sacada con vida del revoltijo de hierros en que se había convertido el Chevrolet Corsa en que viajaba junto a su padrino y la hija de este, que resultaron muertos por el impacto que involucró también a un camión y un colectivo.

"Quería pedir un favor a todas las personas de mi Facebook -escribió Ayelén, la mamá-. Me gustaría que compartan esta publicación, así logra llegar a todas las personas que estuvieron en el accidente de Potrerillos, haciendo todo lo posible por sacar a mi bebé de ahí".

Es importante destacar que cuando los efectivos llegaron a la zona, parecía casi imposible que en el rodado quedaran sobrevivientes. Al escuchar que entre el metal aplastado había alguien vivo, hicieron lo posible por sacar a Milagro Guadalupe, llevarla a una ambulancia y trasladarla al Hospital Notti.

Este es el panorama que encontraron policías, bomberos y personal médico.

El texto de la mamá continúa así: "Me enteré de muchas cosas y sé que hay muchos involucrados que al saber q mi hija tenía signos vitales se desesperaron para sacarla y lograron hacerlo. No me va a alcanzar la vida para agradecerles todo lo que hicieron. Gracias a los paramédicos, bomberos, policías y toda persona que estuvo ahí. No quiero dejar de agradecer a ellos y a la gente del Notti, que está haciendo lo posible para sacar adelante a mi hija".

La madre y su niña tiempo atrás.

En estos momentos, la menor intenta recuperarse y sigue internada. "Día a día mi guerrera lucha por salir adelante", contó Ayelén.

Una maniobra cuestionable

Un Chevrolet Corsa, un colectivo de Andesmar y un camión chocaron durante la tarde del jueves 26 de agosto en la Alta Montaña mendocina. El accidente se produjo en el kilómetro 1093 de Ruta 7, en las inmediaciones del dique Potrerillos.

En el hecho -que tuvo lugar alrededor de las 19:30- fallecieron Jonathan Miguel Santana (33) y su hija Abril Santana Cardozo (14). Pero Milagro Guadalupe Méndez Segovia (9) se salvó, si bien sufrió fracturas expuestas y golpes varios.

Según la reconstrucción que hicieron los investigadores, el coche venía completando un sobrepaso no permitido por la banquina y -al intentar reincorporarse a la ruta- sufrió un trompo, cruzó de carril y se encontró con un camión que transportaba azúcar en dirección contraria. La fuerza de este segundo impacto arrastró al coche hacia un colectivo de Andesmar que lo aplastó violentamente.