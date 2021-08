La curiosa declaración que hizo el tío de Chano Charpentier

Una curiosa declaración realizó frente al fiscal el tío de Santiago Chano Charpentier, sobre el episodio en el cual el músico fue baleado por un policía en su casa de la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz.

Esteban Charpentier dio su versión de los ocurrido ante el fiscal Martín Zocca y modificó su primera declaración realizada frente a la Policía Federal.

El hombre sostuvo que Chano no estaba violento, que no persiguió a los policías sino que los increpó y que en sus manos tenía una caña que tomó de un cantero y no un cuchillo, como remarcaron el resto de los testigos.

Luego agregó que vio el momento exacto en el que el policía baleaba al músico, algo que se contradice con su primera versión en la que afirmaba que solo había escuchado el disparo.

Esteban Charpentier es el séptimo testigo a quien el fiscal Zocca le tomó declaración para intentar reconstruir lo sucedido la noche del 25 de julio último cuando "Chano" fue baleado en el abdomen por el policía Facundo Amendolara, quien está imputado del delito de "lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por haber sido cometidas por un funcionario policial".

Los investigadores esperan el resultado de las pericias que permitan determinar la distancia desde donde fue realizado el disparo. Asimismo, fueron peritadas las prendas de Chano y el arma reglamentaria del efectivo.

Por el momento, no está confirmado si Charpentier podrá declarar en la causa, ya que si bien en los próximos días recibiría el alta, no estaría en condiciones psicológicas de hacerlo.