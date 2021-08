Caso Bento: el "Rengo" Aguilera podría declarar sobre presuntas coimas

En julio de 2020, Daniel "Rengo" Aguilera (38) fue condenado a 12 años de prisión en una causa de narcotráfico. Por entonces nadie anticipaba lo que vendría después. Es que un testigo clave en la causa de las coimas en la Justicia Federal, Diego Barrera, dijo que Aguilera había sido presionado por una banda para que pagara en dólares a cambio de su libertad. Entonces los ojos se posaron sobre los acusados del "Bentogate": el juez federal Walter Bento y varios abogados que habrían sido sus cómplices en la presunta asociación ilícita de Tribunales.

Barrera dijo textualmente: "Hay gente que ha sido perjudicada por no adecuarse a pagar un apriete por intermedio de Diego Aliaga (nota del r.: Aliaga está señalado como "la mano derecha" del juez imputado). Aguilera fue uno. En la causa, esto me lo contó Diego después de hablar con Bento; se le dijo que 'si no arregla se jode'. Porque él era el pijo (sic), hacía lo que él quería".

Según fuentes consultadas por MDZ, no está claro si Aguilera va a brindar su testimonio. "Todavía no lo han citado", argumentan. Y admiten que el ex barra no está del todo tranquilo: alguna voz del penal le sugirió que "no se metiera donde no le convenía". Pero sabe, a su vez, que si logra demostrar que el juicio en su contra fue irregular, puede estar un poco más cerca de la libertad.

La declaración previa

Otra fuente subraya que es muy probable que el que ofreció el "arreglo" de pagar a cambio de beneficios haya sido justamente Aliaga, quien falleció el año pasado. Se trata de uno de los hombres más nombrados en el expediente; el puntero que habría sido el que tejía los tratos entre los imputados y el juez.

"Aguilera no le quiso entregar el dinero a Aliaga, entre otras cosas, porque no le creía", revela la persona entrevistada, que trajina desde hace años los pasillos tribunalicios.

¿Habrá sido Aliaga el "denunciante anónimo" que complicó a Aguilera?

Sin embargo, el 14 de noviembre de 2018, el propio Aguilera declaró y planteó dudas sobre el proceso por drogas que se seguía en su contra. En primer lugar, la denuncia era anónima, por parte de alguien que "tenía conocimiento de algunos hechos debido a su trabajo". La fuente se plantea lo siguiente: "Después vos te enterás de que Aliaga operaba como informante de la Policía y empezás a sospechar ¿Habrá sido él quien hizo la denuncia anónima contra Aguilera y otras 18 personas para luego pedirles plata?".

Como fuera, en aquella declaración el Rengo exclamó una frase que hoy resuena con ecos renovados: "¿Tiene algún tipo de arreglo este Tribunal, o a los poderosos y gente de dinero no se la investiga?". Estaba enojado porque, a su criterio, se había perseguido a los eslabones más vulnerables de una lista en la que figuraban también grandes empresarios de Mendoza.

Ingenuidad y sospechas

Por supuesto, nadie es ingenuo. El retorno a primer plano de todas estas peripecias puede tener que ver con una estrategia judicial de Aguilera, a quien obviamente le conviene que se caiga el proceso judicial en el que lo condenaron. Pero en medio de las declaraciones están los datos, y si se confirma el intento de negociar su situación, las consecuencias institucionales podrían ser muy relevantes.

Para finalizar, otro detalle que algunos resaltan en el caso del Rengo. El único que obtuvo la domiciliaria en la causa por narcotráfico por la que fue sentenciado -destacan las fuentes- fue Cristian Oscar Oliva (35). Y su abogado defensor era nada menos que Luciano Ortego, hoy imputado como uno de los letrados que formaba parte de la banda que manejaba las coimas en la Justicia Federal. Imposible no preguntarse si ese beneficio tuvo algún trasfondo raro.